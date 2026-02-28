Η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΑΕΚ βελτίωσε τις πιθανότητες της Ελλάδας για τη 10άδα

Μια από τις ενδιαφέρουσες παράλληλες μάχες στο UEFA ranking, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που μοιράζονται οι χώρες, είναι αυτή της Ελλάδας με την Τσεχία για τη 10η θέση. Η χώρα μας με την μέχρι τώρα πορεία των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει πλησιάσει σημαντικά τους Τσέχους.

Και οι δύο χώρες εκπροσωπούνται από δύο ομάδες στη φάση των «16» και οι χθεσινές κληρώσεις βελτίωσαν ελαφρώς τις πιθανότητες της Ελλάδας για να ανέβει στη 10η θέση, σύμφωνα με το Football Meets Data. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στο Europa League, έχοντας δύσκολο έργο, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με την Τσέλιε στο Conference League.

Από την άλλη, οι τσέχικες ομάδες έχουν πιο… ζόρικες κληρώσεις, καθώς η Σπάρτα Πράγας θα παίξει με την Άλκμααρ, ενώ η Σίγμα Όλομουτς με τη Μάιντς.

Η διαφορά των δύο χωρών είναι λίγο παραπάνω από 1.000 βαθμούς, ωστόσο όλα μπορούν να συμβούν, αν οι ελληνικές ομάδες καταφέρουν να προκριθούν στα προημιτελικά.

Το Football Meets Data μείωσε τις πιθανότητες της Τσεχίας από 82% σε 74%, για α παραμείνει στη 10η θέση, ενώ η Ελλάδα έχει πλέον 20% πιθανότητες, από 11% για να την φτάσει. Η Πολωνία από την πλευρά της έχει 6% πιθανότητες για τη δεκάδα.

🇬🇷 Greece is the winner of the R16 draw in the Top 10 race!



🇨🇿 Czechia was dealt a tough hand, but still in a good position.



🇹🇷 Türkiye now finishes Top 10 in all 10,000 sims!



🔝 To finish Top 10 (changes compared to pre-draw):



100% 🇹🇷 Türkiye

74% 🇨🇿 Czechia (📉 -8%)

--

20%… pic.twitter.com/n6fabfVOWP — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 27, 2026

sdna.gr