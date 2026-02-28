ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΑΕΚ βελτίωσε τις πιθανότητες της Ελλάδας για τη 10άδα

Η Ελλάδα παραμένει στο κόλπο της 10ης θέσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Football Meets Data, μετά τις ευρωπαϊκές κληρώσεις.

Μια από τις ενδιαφέρουσες παράλληλες μάχες στο UEFA ranking, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που μοιράζονται οι χώρες, είναι αυτή της Ελλάδας με την Τσεχία για τη 10η θέση. Η χώρα μας με την μέχρι τώρα πορεία των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει πλησιάσει σημαντικά τους Τσέχους.

Και οι δύο χώρες εκπροσωπούνται από δύο ομάδες στη φάση των «16» και οι χθεσινές κληρώσεις βελτίωσαν ελαφρώς τις πιθανότητες της Ελλάδας για να ανέβει στη 10η θέση, σύμφωνα με το Football Meets Data. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στο Europa League, έχοντας δύσκολο έργο, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με την Τσέλιε στο Conference League.

Από την άλλη, οι τσέχικες ομάδες έχουν πιο… ζόρικες κληρώσεις, καθώς η Σπάρτα Πράγας θα παίξει με την Άλκμααρ, ενώ η Σίγμα Όλομουτς με τη Μάιντς.

Η διαφορά των δύο χωρών είναι λίγο παραπάνω από 1.000 βαθμούς, ωστόσο όλα μπορούν να συμβούν, αν οι ελληνικές ομάδες καταφέρουν να προκριθούν στα προημιτελικά.

Το Football Meets Data μείωσε τις πιθανότητες της Τσεχίας από 82% σε 74%, για α παραμείνει στη 10η θέση, ενώ η Ελλάδα έχει πλέον 20% πιθανότητες, από 11% για να την φτάσει. Η Πολωνία από την πλευρά της έχει 6% πιθανότητες για τη δεκάδα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

