Οι μεταδόσεις σήμερα (4/2)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 4/2
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια - ΑΕΛ
Cytavision 2
18:00 Aπόλλων - Ομόνοια Αρ.
Cytavision 3
20:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Cytavision 4
19:00 Youth League: Κολωνία - Ίντερ
22:00 Ίντερ - Τορίνο
Cytavision 5
15:30 Tένις: ATP 250 - Montpellier
22:00 Αλαβές - Σοσιεδάδ
Cytavision 6
19:00 Youth League: Μπέτις - Τότεναμ
22:00 Βαλένθια - Μπιλμπάο
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
21:00 Λοριάν - Παρί FC
Cytavision 8
17:00 OΦΗ - Λεβαδειακός
22:00 Τρουά - Λανς
Cablenet Sports 1
19:00 Πάφος FC - AΠΟΕΛ
Cablenet Sports 2
22:00 Αϊντχόφεν - Χέρενφεϊν
Νοvasports Prime
18:30 Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός
Νοvasports 4
19:00 Μπάσκετ: Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος
21:45 Μπάσκετ: Μανρέσα - Βενέτσια
Νοvasports 5
19:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Άνκαρα
21:30 Μπάσκετ: Βιρ. Μπολόνια - Βιλερμπάν
Νοvasports Start
21:00 Μπάσκετ: Άρης - Νεπτούνας