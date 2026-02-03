Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30, Λεωφόρος), με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει να μην ανακοινώσει αποστολή από την παραμονή του αγώνα, όπως συνηθίζει σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, καθώς εκτός πλάνων βρίσκονται οι τραυματίες Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς και Κώτσιρας, ενώ ο Τουμπά παραμένει εκτός λόγω πνευμονίας. Όλοι τους ακολούθησαν θεραπεία και δεν υπολογίζονται για τον ημιτελικό.

Στα θετικά, ο Χάβι Ερνάντεθ συμμετείχε για πρώτη φορά σε προπόνηση με τη νέα του ομάδα, με τον Μπενίτεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο να τον συμπεριλάβει στην αποστολή. Το ίδιο ισχύει και για τον Μούσα Σισοκό, το άλλο νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, δουλειά στην τακτική και παιχνίδι στο τέλος, με έμφαση στα τελειώματα.

