ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, με τον Μπενίτεθ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του και τον Ερνάντεθ να συμμετέχει για πρώτη φορά σε προπόνηση με την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30, Λεωφόρος), με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει να μην ανακοινώσει αποστολή από την παραμονή του αγώνα, όπως συνηθίζει σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, καθώς εκτός πλάνων βρίσκονται οι τραυματίες Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς και Κώτσιρας, ενώ ο Τουμπά παραμένει εκτός λόγω πνευμονίας. Όλοι τους ακολούθησαν θεραπεία και δεν υπολογίζονται για τον ημιτελικό.

Στα θετικά, ο Χάβι Ερνάντεθ συμμετείχε για πρώτη φορά σε προπόνηση με τη νέα του ομάδα, με τον Μπενίτεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο να τον συμπεριλάβει στην αποστολή. Το ίδιο ισχύει και για τον Μούσα Σισοκό, το άλλο νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, δουλειά στην τακτική και παιχνίδι στο τέλος, με έμφαση στα τελειώματα.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα… βαθιά με το καλημέρα ο Καμορανέζι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη