ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

Ο Ματία Φουρλάνι νίκησε τον Μίλτο Τεντόγλου στη μεταξύ τους μονομαχία στο μήκος στο μίτινγκ κλειστού στίβου της Οστράβα.

Ματία Φουρλανι-Μίλτος Τεντόγλου σημειώσατε «1» στην Οστράβα. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής του Τόκιο νίκησε τον δις «χρυσό» Ολυμπιονίκη του μήκους στο μίτινγκ κλειστού στίβου της τσέχικης πόλης στην πρώτη φετινή μονομαχία τους τη χειμερινή σεζόν. Ο Φουρλάνι πήδηξε 8,30 κι έκανε ρεκόρ αγώνα, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει στα 8,23.

Ο 21χρονος χρειάστηκε δύο άλματα για να βρει τον ρυθμό του, ήτοι 7,95 κι 7,81 και, στη συνέχεια, πήδηξε κατά σειρά: 8,21, 8,22 και το νικηφόρο 8,30, για να ολοκληρώσει με 7,95.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα με δύο άκυρα άλματα και έκλεισε την τριάδα με 7,96, ώστε να αποκτήσει το δικαίωμα να κάνει και τα υπόλοιπα τρία. Στην τέταρτη προσπάθεια έφτασε στα 8.23 κι ακολούθησε ένα 7,01. Στη συνέχεια, προσπάθησε για το… buzzer beater, αλλά πήδηξε μόλις 8.06.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, με 8,21 ήταν τρίτος κι ο Τομπίας Μόντλερ με 8,01 τέταρτος.

Πηγή: sport-fm..gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα… βαθιά με το καλημέρα ο Καμορανέζι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εποχή Καμορανέζι στην Ανόρθωση και επίσημα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Από την αντίδραση στη μεγάλη πρόκληση

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Κουλιμπαλί: «Θα χρειαστούμε τον κόσμο...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οπισθοχωρεί όλο και πιο πολύ...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη