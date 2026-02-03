Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

Η ΑΕΚ παρουσίασε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τόφας, καταφέρνοντας ωστόσο να πάει στα αποδυτήρια μόλις στο -2 (44-42), χάρη στην εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου και τη μερική αντίδραση πριν την ανάπαυλα.

Η Ένωση μπήκε στο παρκέ με εξαιρετική συγκέντρωση. Αμυντικά περιόρισε αποτελεσματικά το παιχνίδι της Τόφας κοντά στο καλάθι, στερώντας της το βασικό της όπλο, καθώς οι Τούρκοι είναι η ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό πόντων στη ρακέτα στη φετινή διοργάνωση.

Παράλληλα, η ΑΕΚ ήταν υποδειγματική στην επίθεση, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και εκτέλεσε με εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια, ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με 7/10 τρίποντα και μόλις ένα λάθος.

Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, η εικόνα άλλαξε άρδην. Η ΑΕΚ έχασε τον έλεγχο, υπέπεσε σε έξι λάθη, έδωσε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και παρουσίασε σοβαρά κενά στην αμυντική της λειτουργία, επιτρέποντας στην Τόφας να «τρέξει» επιμέρους σκορ 21-7.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την αστάθεια της Ένωσης, με τον Πέρες να είναι σε πρώτο σκόρερ του ημιχρόνου με 10 πόντους. Παρ’ όλα αυτά, στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ κατάφερε να περιορίσει τη ζημιά. Φλιώνης και Μπάρτλεϊ πέτυχαν κρίσιμα καλάθια, ενώ ο Γκρεγκ Μπράουν έδωσε σημαντικές λύσεις στην άμυνα, καταγράφοντας τρεις τάπες.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ παρουσίασε αισθητά βελτιωμένη εικόνα, στηριζόμενη στην άμυνα και στις πρωτοβουλίες του Γκρέι, ο οποίος «κουβάλησε» επιθετικά την ομάδα. Η Ένωση μπήκε με ένταση, έπαιξε πιο σκληρά πάνω στην μπάλα και υποχρέωσε την Τόφας σε κακές επιλογές και χαμηλά ποσοστά, με τους Τούρκους να «σπάνε» κυριολεκτικά τα καλάθια στα πρώτα λεπτά της περιόδου.

Ο Γκρέι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας με συνέπεια τόσο από την περιφέρεια όσο και με δυναμικές κινήσεις προς το καλάθι, φτάνοντας τους 16 πόντους και δίνοντας στην ΑΕΚ το προβάδισμα μετά από ώρα (47-44). Παράλληλα, η άμυνα της Ένωσης λειτούργησε υποδειγματικά, περιορίζοντας τη δημιουργία της Τόφας και κλείνοντας τους διαδρόμους προς τη ρακέτα.

Η Τόφας βρήκε λύσεις κυρίως από επιθετικά ριμπάουντ και μεμονωμένες ενέργειες των Γουάιλι και Λιούις, καταφέρνοντας να παραμείνει κοντά στο σκορ, όμως η συνολική εικόνα της περιόδου ανήκε στην ΑΕΚ. Με καλύτερη κυκλοφορία, περισσότερη υπομονή και σαφώς βελτιωμένη αμυντική προσήλωση, το τρίτο δεκάλεπτο αποτέλεσε το πιο σταθερό και ελπιδοφόρο διάστημα της Ένωσης στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο τρίλεπτο η ΑΕΚ κόλλησε επιθετικά. Οι λάθος επιλογές και η αστοχία κράτησαν το σκορ χαμηλά, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πάρουν και πάλι το προβάδισμα (58-54).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με την ΑΕΚ να δείχνει χαρακτήρα και να επιστρέφει δυναμικά μετά το κακό ξεκίνημα. Η Τόφας μπήκε πιο δυνατά και με 7 σερί πόντους στον αιφνιδιασμό προηγήθηκε με έως και +11, εκμεταλλευόμενη τα λάθη στην κυκλοφορία της Ένωσης. Η αντίδραση της ΑΕΚ, όμως, ήταν άμεση. Με οδηγό την άμυνα που της επέτρεψε να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, οι «κιτρινόμαυροι» με επιμέρους 9-0 και μπήκαν ξανά στο παιχνίδι. Ο Χαραλαμπόπουλος έδωσε τεράστια ώθηση με σκορ και δημιουργία, μειώνοντας τη διαφορά και κρατώντας την ομάδα «ζωντανή».

Στη συνέχεια το παιχνίδι πήγε κατοχή-κατοχή. Ο Μπάρτλεϊ με μεγάλα τρίποντα και κρίσιμα καλάθια έφερε την ΑΕΚ στον πόντο, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος με τρίποντο για το 71-73 έβαλε φωτιά στο ματς, έχοντας ήδη 7 πόντους και 2 ασίστ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Τα τελευταία τρία λεπτά της κανονικής διάρκειας ήταν μια πραγματική δοκιμασία νεύρων. Η Τόφας γύρισε εκ νέου το ματς με τον Πέρες να παίρνει πρωτοβουλίες και να δίνει προσωρινό προβάδισμα στην ομάδα του (77-75), όμως η ΑΕΚ απάντησε με ψυχραιμία και σωστές επιλογές. Ο Γκρέι πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ισοφαρίζοντας στους 77 πόντους, με τον Χαραλαμπόπουλο να αστοχεί σχεδόν εξ επαφής στην εκπνοή, με αποτέλεσμα το ματς να πάει στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η ΑΕΚ έδειξε ποια ομάδα είχε περισσότερο καθαρό μυαλό και βάθος. Ο Λεκαβίτσιους οργάνωσε με ψυχραιμία και πέτυχε 8 πόντους, ο Χαραλαμπόπουλος έδωσε ενέργεια με καλές άμυνες, ενώ ο Μπάρτλεϊ βρήκε μεγάλα σουτ την κατάλληλη στιγμή. Με τον Γκρέι να συνεχίζει να «κουβαλά» επιθετικά και την άμυνα να σφίγγει, η Ένωση πήρε μικρό αλλά σταθερό προβάδισμα και το διαχειρίστηκε σωστά μέχρι το φινάλε, φτάνοντας σε μια τεράστια νίκη με 93-90!