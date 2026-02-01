ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κυπριακή δράση, το ντέρμπι κορυφής στην Ελλάδα και άλλα πολλά - Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (01/02)

Δράση από νωρίς με μπόλικη μπαλίτσα αλλά και μπάσκετ.

Cytavision 1

16:00 Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 ΑΕΛ - Άρης

Cytavision 2

17:00 Ακρίτας - Ανόρθωση

Cytavision 3

16:00 Μάντσεστερ Γ. - Φούλαμ

18:30 Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι

21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Cytavision 4

13:30 Τορίνο - Λέτσε

16:00 Νότιγχαμ Φ. - Κρίσταλ Πάλας

19:00 Κρεμονέζε - Ίντερ

21:45 Πάρμα - Γιουβέντους

Cytavision 5

16:00 Άστον Βίλα - Μπρέντφορντ

20:00 Σπόρτινγκ - Νασιονάλ

22:30 Τοντέλα - Μπενφίκα

Cytavision 6

17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά

22:30 Μπάσκετ: Σέλτικς - Μπακς

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

Cytavision 8

15:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαγιεκάνο

22:00 Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ

Cablenet Sports 1

18:15 Τουλούζ - Οσέρ

Cablenet Sports 2

13:15 Εξελσιόρ - Άγιαξ

16:00 Λιόν - Λιλ

18:15 Νις - Μπρεστ

21:45 Στραμπούργκ - Παρί ΣΖ

Cablenet Sports 3

13:00 Mπάσκετ: Μανρέσα - Μάλαγα

15:30 Αϊντχόφεν - Φέγενορντ

20:00 Mπάσκετ: Μούρθια - Μπαρτσελόνα

Νοvasports Prime

16:00 Λεβαδειακός - Αστέρας Τρ.

19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός

Νοvasports 3

14:30 Χέρτα - Ντάρμστατ

18:3 0Ντόρτμουντ - Χάιντενχαϊμ

Νοvasports Start

16:30 Στουτγκάρδη - Φράιμπουργκ

 

