Η κυπριακή δράση, το ντέρμπι κορυφής στην Ελλάδα και άλλα πολλά - Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (01/02)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δράση από νωρίς με μπόλικη μπαλίτσα αλλά και μπάσκετ.
Cytavision 1
16:00 Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα
19:00 ΑΕΛ - Άρης
Cytavision 2
17:00 Ακρίτας - Ανόρθωση
Cytavision 3
16:00 Μάντσεστερ Γ. - Φούλαμ
18:30 Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι
21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Cytavision 4
13:30 Τορίνο - Λέτσε
16:00 Νότιγχαμ Φ. - Κρίσταλ Πάλας
19:00 Κρεμονέζε - Ίντερ
21:45 Πάρμα - Γιουβέντους
Cytavision 5
16:00 Άστον Βίλα - Μπρέντφορντ
20:00 Σπόρτινγκ - Νασιονάλ
22:30 Τοντέλα - Μπενφίκα
Cytavision 6
17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά
22:30 Μπάσκετ: Σέλτικς - Μπακς
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
15:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαγιεκάνο
22:00 Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ
Cablenet Sports 1
18:15 Τουλούζ - Οσέρ
Cablenet Sports 2
13:15 Εξελσιόρ - Άγιαξ
16:00 Λιόν - Λιλ
18:15 Νις - Μπρεστ
21:45 Στραμπούργκ - Παρί ΣΖ
Cablenet Sports 3
13:00 Mπάσκετ: Μανρέσα - Μάλαγα
15:30 Αϊντχόφεν - Φέγενορντ
20:00 Mπάσκετ: Μούρθια - Μπαρτσελόνα
Νοvasports Prime
16:00 Λεβαδειακός - Αστέρας Τρ.
19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
Νοvasports 3
14:30 Χέρτα - Ντάρμστατ
18:3 0Ντόρτμουντ - Χάιντενχαϊμ
Νοvasports Start
16:30 Στουτγκάρδη - Φράιμπουργκ