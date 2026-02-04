ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

Ο Χάβερτς στις καθυστερήσεις έδωσε... επιπλέον χαρά στους «κανονιέρηδες».

Στον τελικό του League Cup Αγγλίας για 9η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2018 προκρίθηκε η Άρσεναλ, καθώς νίκησε με 1-0 με την Τσέλσι στο "Emirates" και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 3-2 στον πρώτο αγώνα, έκλεισε το «εισιτήριό» της για το καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου στο "Wembley" (17:00).

Η Τσέλσι πίεσε με όλες τις δυνάμεις της για να βρει ένα γκολ και να στείλει το ζευγάρι στην παράταση, όμως η άμυνα της Άρσεναλ είχε πολύ στιβαρή εικόνα ως τις καθυστερήσεις, όταν σε μία αντεπίθεση ο Κάι Χάβερτς πέρασε και τον γκολκίπερ και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, σκοράροντας κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχει ως εξής:

Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 04/02 (2-0)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη