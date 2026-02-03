O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

Mε κατάθεση ψυχής και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει τον τελευταίο λόγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens, που επαναφέρει την ηρεμία σε πολλά επίπεδα στο «πράσινο στρατόπεδο». Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-81 των Ισπανών, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αμερικανό γκαρντ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στα 3΄΄ για τη λήξη! Πλέον ο Παναθηναϊκός έπιασε τους φιλοξενούμενους στη βαθμολογία με ρεκόρ 16-10, όσο έχουν και Βαλένθια, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα.

Ανήμερα των 118ων γενεθλίων του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» έδειξαν αυταπάρνηση, πάθος και κρύο αίμα στο κρισιμότερο σημείο, ωθώντας τους φιλάθλους του σε ξέφρενους πανηγυρισμούς! Ποιοι έσβησαν τα... κεράκια; Ο αρχηγός τους Κώστας Σλούκας και ο clutch -όπως εξελίχθηκε- Τζέριαν Γκραντ! Με 22 πόντους, ο Ελληνας γκαρντ κράτησε όρθιο το «τριφύλλι» μετά την απογοητευτική πρώτη περίοδο και το επανέφερε σε απειλητική θέση, ενώ ο Αμερικανός με 19 πόντους, 7 ασίστ και καθοριστικές άμυνες υπέγραψε την ανατροπή!

Πολύτιμος και ο Τσέντι Οσμάν με 12 πόντους, όπως και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που έδωσε λύσεις από τα 6,75 (3/5 τρίποντα), σε μία βραδιά που ο Παναθηναϊκός στερήθηκε λύσεων από τους σέντερ του και υποχρεώθηκε να παίζει ακόμη και με τον Ντίνο Μήτογλου στη θέση «5». Από τη Ρεάλ, ξεχώρισε ο Αμερικανός σέντερ Άλεξ Λεν με 18 πόντους, τη στιγμή που ο Έντι Ταβάρες έμεινε στα χαμηλά στην επίθεση (2π., 6ρ.). Ο Μάριο Χεζόνια που έδειξε να σφραγίζει με... γκολ φάουλ το «διπλό» (80-81 στα 8,7΄΄ για τη λήξη), πριν... μιλήσει ο Γκραντ, τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο Φακούντο Καμπάτσο.

Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» με το... καλησπέρα την κακή του περιφερειακή άμυνα, με τους Ισπανούς να βρίσκουν γρήγορα ρυθμό από τα 6,75 και να παίρνουν κεφάλι στο σκορ. Την ίδια στιγμή, οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (10 η Ρεάλ έναντι 3 του Παναθηναϊκού) και με τους «πράσινους» να μην έχουν μακρινό σουτ και να μετρούν 4 λάθη, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έγραψε το 11-24 στο 9΄. Το +13 παρέμεινε (13-26), πριν ο Σλούκας με γκολ-φάουλ διαμορφώσει το 16-26 στο πρώτο δεκάλεπτο.

Το «τριφύλλι» βελτίωσε αισθητά την άμυνα του στη δεύτερη περίοδο και παρά το πρόβλημα παραγωγικότητας που έδειξε στα πρώτα λεπτά, ο Σλούκας φρόντισε να το λύσει! Με... μπροστάρη τον αρχηγό του Παναθηναϊκού (σημείωσε 9π. στο β΄ δεκ.), οι «πράσινοι» άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά (27-33 στο 16΄ και 32-37 στο 18΄), αλλά ένα σερί 0-6 των Ισπανών τους χάρισε και πάλι μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (32-43 στο 10΄), πριν ο Γκραντ διαμορφώσει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το 36-44, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «ζεστός» στην τρίτη περίοδο και με τον Οσμάν να αφυπνίζεται (5 σερί πόντοι του Τούρκου), οι «πράσινοι» έτρεξαν σερί 7-0 πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής (43-44). Ο Σλούκας συνέχισε από εκεί που είχε... σταματήσει και από τα 6,75 διεύρυνε στο 10-0 το σερί για το προσπέρασμα (46-44 στο 23΄), αλλά προσωρινά, γιατί ο Οκέκε απάντησε άμεσα (46-47). Το «τριφύλλι» συνέχισε την πίεση, αλλά με τον Μήτογλου στη θέση «5» ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα απέναντι στη Ρεάλ που κρατούσε το προβάδισμα «τρυπώντας» συνεχώς την «πράσινη» ρακέτα. Ο Γιουλ έδωσε αέρα 4 πόντων από τα 6,75 (57-61), αλλά ο σεληνιασμένος Σλούκας απάντησε, διαμορφώνοντας το 60-61 στο 30΄.

Με δύο «κολλητά» τρίποντα του Παναθηναϊκού (Ερνανγκόμεθ και Γκραντ), που μεταφράστηκε σε 6-0 σερί άρχισε η τέταρτη περίοδος, όταν οι «πράσινοι» ξέφυγαν με +5 (66-61 στο 31΄). Ένα τρίποντο και βολή του Γιουλ (από τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Οσμάν), μάζεψε τη διαφορά για τη Ρεάλ, αλλά ο Γκραντ είχε πεισμώσει, αρνούμενος να δώσει το προβάδισμα στην ισπανική ομάδα (72-67 στο 35΄).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ασκούν πίεση μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και επέστρεψαν στο παιχνίδι, που έδειχνε αμφίρροπο μέχρι το 39΄ (75-75). Ένα άστοχο τρίποντο του Οσμάν και το λάθος που ακολούθησε από τον Σλούκα, έδωσαν την ευκαιρία στη Ρεάλ με τον Λεν (κάρφωμα και φάουλ) να γράψει το 75-78, παίρνοντας και το 5ο φάουλ του Φαρίντ. Στα 22΄΄ για τη λήξη ο Σλούκας μείωσε σε 77-78, ενώ μετά από κλέψιμο και τρίποντο του Ερνανγκόμεθ γράφτηκε το 80-78 στα 12,5΄΄. Ωστόσο, ο Χεζόνια απάντησε με... γκολ-φάουλ στα 8,7΄΄ παγώνοντας το ΟΑΚΑ, αλλά στα 3΄΄ για τη λήξη ο Γκραντ έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς, διαμορφώνοντας από μέση απόσταση το τελικό 82-81!

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 9, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2), Χολμς 3, Σλούκας 22 (3), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 19 (1), Τολιόπουλος, Φαρίντ 6, Ερνανγκόμεθ 9 (3), Μήτογλου 2.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 2, Αμπάλδε 8 (2), Καμπάσο 11 (1), Οκέκε 8 (2), Πρόσιντα 3, Χεζόνια 13 (2), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 2, Φελίς 5, Λεν 18.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοϊσκί

AΠΕ - ΜΠΕ / ΘΟΔΩΡΗΣ ΨΩΜΑΣ