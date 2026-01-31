ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλούσια δράση σε Κύπρο και Ευρώπη με ματσάρες - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (31/01)

Ο... καναπές έχει την τιμητική του!

Cytavision 1

16:00 Εθνικός Άχνας - Πάφος FC

19:00 Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 2

19:00 ΑΕΚ - Ένωση

Cytavision 3

17:00 Λιντς - Άρσεναλ

19:30 Τσέλσι - Γουέστ Χαμ

22:00 Λίβερπουλ - Νιούκαστλ

Cytavision 4

16:00 Πίζα - Σασουόλο

19:00 Νάπολι - Φιορεντίνα

21:45 Κάλιαρι - Βερόνα

Cytavision 5

17:00 Μπράιτον - Έβερτον

Cytavision 6

17:00  Γουλβς - Μπόρνμουθ

20:00 Βόλος - Λάρισα

Cytavision 8

17:00 Παναιτωλικός - Άρης

19:30 Λεβάντε - Ατλέτικο

22:00 Έλτσε - Μπαρτσελόνα

Cablenet Sports 2

15:00 Τρουά - Λε Μανς

18:00 Παρίς FC - Mαρσέιγ

20:00 Λοριάν - Ναντ

22:05 Μονακό - Ρεν

Cablenet Sports 3

17:30 Αλκμαάρ - Μπρέντα

21:00 Σεντ Ετιέν - Μπουλόν

Νοvasports Prime

19:30 Αμβούργο - Μπάγερν

Νοvasports 2

18:00 Ατρόμητος - ΟΦΗ

Νοvasports 3

16:30 Άιντραχτ - Λεβερκούζεν

Νοvasports 5

16:30 Λειψία - Μάιντς

Νοvasports 6

16:30 Βέρντερ - Γκλάντμπαχ

Νοvasports Start

21:30 Καϊζερσλάουτερν - Έλβεσμπεργκ

Νοvasports extra1

16:30 Χόφενχαϊμ - Ουνιόν Βερ.

Νοvasports extra2

16:30 Άουγκσμπουργκ - Ζανκτ Παουλί

 

