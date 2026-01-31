Πλούσια δράση σε Κύπρο και Ευρώπη με ματσάρες - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (31/01)
Ο... καναπές έχει την τιμητική του!
Cytavision 1
16:00 Εθνικός Άχνας - Πάφος FC
19:00 Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
19:00 ΑΕΚ - Ένωση
Cytavision 3
17:00 Λιντς - Άρσεναλ
19:30 Τσέλσι - Γουέστ Χαμ
22:00 Λίβερπουλ - Νιούκαστλ
Cytavision 4
16:00 Πίζα - Σασουόλο
19:00 Νάπολι - Φιορεντίνα
21:45 Κάλιαρι - Βερόνα
Cytavision 5
17:00 Μπράιτον - Έβερτον
Cytavision 6
17:00 Γουλβς - Μπόρνμουθ
20:00 Βόλος - Λάρισα
Cytavision 8
17:00 Παναιτωλικός - Άρης
19:30 Λεβάντε - Ατλέτικο
22:00 Έλτσε - Μπαρτσελόνα
Cablenet Sports 2
15:00 Τρουά - Λε Μανς
18:00 Παρίς FC - Mαρσέιγ
20:00 Λοριάν - Ναντ
22:05 Μονακό - Ρεν
Cablenet Sports 3
17:30 Αλκμαάρ - Μπρέντα
21:00 Σεντ Ετιέν - Μπουλόν
Νοvasports Prime
19:30 Αμβούργο - Μπάγερν
Νοvasports 2
18:00 Ατρόμητος - ΟΦΗ
Νοvasports 3
16:30 Άιντραχτ - Λεβερκούζεν
Νοvasports 5
16:30 Λειψία - Μάιντς
Νοvasports 6
16:30 Βέρντερ - Γκλάντμπαχ
Νοvasports Start
21:30 Καϊζερσλάουτερν - Έλβεσμπεργκ
Νοvasports extra1
16:30 Χόφενχαϊμ - Ουνιόν Βερ.
Νοvasports extra2
16:30 Άουγκσμπουργκ - Ζανκτ Παουλί