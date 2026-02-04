ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάτι σαν... τελικός

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Κάτι σαν... τελικός

Η Πάφος FC όταν θα έδινε τον εντός έδρας αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ήταν στο +4 από τη δεύτερη Ομόνοια.

Όχι μόνο δεν είχε τόση πίεση αλλά ήταν και στα... χάι της αφού είχαν προηγηθεί τέσσερις σερί νίκες. Από τότε όμως άλλαξαν πολλά. Πέρα από το γεγονός ότι στην άκρη του πάγκου είναι άλλος προπονητής, βρίσκεται πλέον στο -11 (!) από τους πρασίνους που προπορεύονται στον βαθμολογικό πίνακα. Και η αναγκαιότητα για νίκη απόψε (19:00), στον εξ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής, είναι πάρα, μα πάρα πολύ μεγάλη.

Είναι αντιληπτό πως δεν έχει άλλη επιλογή ώστε να μπει ξανά στο κόλπο του τίτλου. Μοιάζει σαν... τελικός πρωταθλήματος. Θα πρέπει να κερδίσει τους γαλαζοκίτρινους και, εφόσον τα καταφέρει, να παίξει ρέστα την Κυριακή κόντρα στην Ομόνοια στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, για να πάρει τη διαφορά στο -5. Ούτε η ισοπαλία δεν θα είναι καλό αποτέλεσμα για την παφιακή ομάδα που έβαλε από μόνη της δύσκολα, δεχόμενη τρεις σερί ήττες, με τις δύο να είναι εκτός... προγράμματος.

Ο προπονητής Άλμπερτ Θελάδες από πολύ νωρίς βρίσκεται υπό πίεση και ξέρει καλά πως με ακόμη μία θα μαζευτούν πολύ περισσότερα σύννεφα πάνω από το κεφάλι του. Γιατί ναι μεν ήρθαν οι ήττες αλλά και η εικόνα δεν είναι η πρέπουσα. Εκτός των άλλων, με ενδεχόμενη ήττα θα χάσει θέσεις και ακόμη και το ευρωπαϊκό εισιτήριο θα τεθεί εν αμφιβόλω.

Χωρίς Κορέια και νεοφερμένους

Η απουσία του Κορέια στοιχίζει και αυτό είναι ευδιάκριτο. Ειδικά στα ματς πρωταθλήματος όπου η Πάφος FC δεν είχε εμπνεύσεις. Ήταν παίκτης που από το πουθενά έβαζε γκολ. Θα λείπει και σήμερα λόγω τραυματισμού, ενώ δεν υπολογίζονται οι τρεις νεοφερμένοι (Λελέ, Ντάνι Σίλβα, Νικόλας Ιωάννου) που ήρθαν στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Οι Γκόρτερ και Λουκάσεν, που αποβλήθηκαν με τον Εθνικό Άχνας, είναι κανονικά διαθέσιμοι. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, η επιστροφή του Όρσιτς στο αρχικό σχήμα θεωρείται δεδομένη ενώ μάλλον η τεχνική ηγεσία δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του Γκολντάρ που προέρχεται από τραυματισμό.

Παρ' όλο που ο κόσμος είναι πικραμένος, αναμένεται να δώσει βροντερό «παρών» για να στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών, αναμένοντας πως θα χαμογελάσει μετά από καιρό σε παιχνίδι πρωταθλήματος.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημα στη Φενέρμπαχτσε ο Καντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για να δώσει νόημα στη σεζόν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Τσέλσι έδειξε σε όλους τον τρόπο «καταπολέμησης» των ιδεών της Άρσεναλ στα κόρνερ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ευρώπη περνά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αρτέτα: «Θα τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το Carabao Cup»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι σαν... τελικός

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πρώτο σκέλος του μεγάλου ντέρμπι στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ελλάδα

|

Category image

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Ραντεβού με την ιστορία

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (4/2)

TV

|

Category image

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη