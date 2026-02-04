Κάτι σαν... τελικός

Όχι μόνο δεν είχε τόση πίεση αλλά ήταν και στα... χάι της αφού είχαν προηγηθεί τέσσερις σερί νίκες. Από τότε όμως άλλαξαν πολλά. Πέρα από το γεγονός ότι στην άκρη του πάγκου είναι άλλος προπονητής, βρίσκεται πλέον στο -11 (!) από τους πρασίνους που προπορεύονται στον βαθμολογικό πίνακα. Και η αναγκαιότητα για νίκη απόψε (19:00), στον εξ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής, είναι πάρα, μα πάρα πολύ μεγάλη.

Είναι αντιληπτό πως δεν έχει άλλη επιλογή ώστε να μπει ξανά στο κόλπο του τίτλου. Μοιάζει σαν... τελικός πρωταθλήματος. Θα πρέπει να κερδίσει τους γαλαζοκίτρινους και, εφόσον τα καταφέρει, να παίξει ρέστα την Κυριακή κόντρα στην Ομόνοια στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, για να πάρει τη διαφορά στο -5. Ούτε η ισοπαλία δεν θα είναι καλό αποτέλεσμα για την παφιακή ομάδα που έβαλε από μόνη της δύσκολα, δεχόμενη τρεις σερί ήττες, με τις δύο να είναι εκτός... προγράμματος.

Ο προπονητής Άλμπερτ Θελάδες από πολύ νωρίς βρίσκεται υπό πίεση και ξέρει καλά πως με ακόμη μία θα μαζευτούν πολύ περισσότερα σύννεφα πάνω από το κεφάλι του. Γιατί ναι μεν ήρθαν οι ήττες αλλά και η εικόνα δεν είναι η πρέπουσα. Εκτός των άλλων, με ενδεχόμενη ήττα θα χάσει θέσεις και ακόμη και το ευρωπαϊκό εισιτήριο θα τεθεί εν αμφιβόλω.

Χωρίς Κορέια και νεοφερμένους

Η απουσία του Κορέια στοιχίζει και αυτό είναι ευδιάκριτο. Ειδικά στα ματς πρωταθλήματος όπου η Πάφος FC δεν είχε εμπνεύσεις. Ήταν παίκτης που από το πουθενά έβαζε γκολ. Θα λείπει και σήμερα λόγω τραυματισμού, ενώ δεν υπολογίζονται οι τρεις νεοφερμένοι (Λελέ, Ντάνι Σίλβα, Νικόλας Ιωάννου) που ήρθαν στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Οι Γκόρτερ και Λουκάσεν, που αποβλήθηκαν με τον Εθνικό Άχνας, είναι κανονικά διαθέσιμοι. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, η επιστροφή του Όρσιτς στο αρχικό σχήμα θεωρείται δεδομένη ενώ μάλλον η τεχνική ηγεσία δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του Γκολντάρ που προέρχεται από τραυματισμό.

Παρ' όλο που ο κόσμος είναι πικραμένος, αναμένεται να δώσει βροντερό «παρών» για να στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών, αναμένοντας πως θα χαμογελάσει μετά από καιρό σε παιχνίδι πρωταθλήματος.