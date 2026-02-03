Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μεξικανό δεξιό μπακ, είχαμε σταθεί στη σημασία της παρουσίας του Γιακουμάκη, ο οποίος γνωρίζει καλά τον Σάντσες και φρόντισε να τον ενημερώσει αναλυτικά για τον Δικέφαλο.

Ο Κρητικός επιθετικός είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ, τόσο για τις συνθήκες που συνάντησε στην ομάδα όσο και για το αγωνιστικό επίπεδο, μεταφέροντας μια ξεκάθαρη εικόνα στον Μεξικανό ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή με τον Σάντσες εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας από νωρίς τον παίκτη σύμμαχό τους στις διαπραγματεύσεις με την Κρουζ Αζούλ.

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο Αντριάν Εσπάρθα Οτέο: «Ο Γιακουμάκης μιλούσε μαζί του εδώ και αρκετές εβδομάδες».

