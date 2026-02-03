ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Τον καθοριστικό ρόλο του Γιώργου Γιακουμάκη στην υπόθεση του Χόρχε Σάντσες υπογράμμισε ο πολύπειρος Μεξικανός δημοσιογράφος, Αντριάν Εσπάρθα Οτέο, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονταν σε επικοινωνία εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μεξικανό δεξιό μπακ, είχαμε σταθεί στη σημασία της παρουσίας του Γιακουμάκη, ο οποίος γνωρίζει καλά τον Σάντσες και φρόντισε να τον ενημερώσει αναλυτικά για τον Δικέφαλο.

Ο Κρητικός επιθετικός είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ, τόσο για τις συνθήκες που συνάντησε στην ομάδα όσο και για το αγωνιστικό επίπεδο, μεταφέροντας μια ξεκάθαρη εικόνα στον Μεξικανό ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή με τον Σάντσες εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας από νωρίς τον παίκτη σύμμαχό τους στις διαπραγματεύσεις με την Κρουζ Αζούλ.

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο Αντριάν Εσπάρθα Οτέο: «Ο Γιακουμάκης μιλούσε μαζί του εδώ και αρκετές εβδομάδες».

Πηγή: sdna.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα… βαθιά με το καλημέρα ο Καμορανέζι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη