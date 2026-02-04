Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πρώτο σκέλος του μεγάλου ντέρμπι στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Σπουδαία αναμέτρηση στη Λεωφόρο! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (20:30).

Το «τριφύλλι», μετά την ευρωπαϊκή πρόκριση, συνέχισε με ανεβασμένη ψυχολογία τις εγχώριες υποχρεώσεις του. Το απόγευμα της Κυριακής, οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν άνετα με 3-0 της Κηφισιάς στη Λεοφώρο, με τον Ανδρέα Τετέι να σκοράρει για πρώτη φορά στη νέα του ομάδα, τον Σαντίνο Αντίνο να κάνει ντεμπούτο με ασίστ, και τον Βισέντε Ταμπόρδα να βρίσκει ξανά δίχτυα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εξακολουθεί να πειραματίζεται, αναζητώντας το ιδανικό αγωνιστικό σχήμα, την ώρα που τα προβλήματα απουσιών δεν έχουν εκλείψει. Ωστόσο, η πραγματικότητα στη Stoiximan Super League είναι αρκετά αβέβαιη για τον Παναθηναϊκό, καθώς η ομάδα έχει χάσει έδαφος στη μάχη της τετράδας και βρίσκεται ακόμη στο «κυνήγι» του Λεβαδειακού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Κύπελλο αναδεικνύεται σε τεράστιο στόχο για τους «πράσινους», καθώς πέρα από έναν τίτλο, δίνει και πολύ καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην σύγκρουση με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα, με μοναδικό ζητούμενο την πρόκριση. Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στους Τουμπά, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρα, Ντέσερς. Για πρώτη φορά ενδέχεται να βρεθούν στην αποστολή οι νεοαποκτηθέντες Μούσα Σισοκό και Χάβι Ερνάντεθ.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα πολύ δύσκολο διάστημα ψυχολογικά, μετά την τραγωδία στη Ρουμανία που αφαίρεσε τη ζωή από επτά οπαδούς του. Μετά την καλή εμφάνιση παρά την ήττα με τη Λιόν (4-2), απέναντι στον Πανσερραϊκό ο «δικέφαλος του βορρά», επιβεβαίωσε απόλυτα τον ρόλο του φαβορί, «καθαρίζοντας» την αναμέτρηση από νωρίς. Το 4-1 είχε ουσιαστικά διαμορφωθεί ήδη από το πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να μην αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, που βρίσκεται εντός όλων των στόχων, έχει γνωρίσει φέτος ελάχιστες εκτός έδρας απώλειες στο πρωτάθλημα, με μία από αυτές να καταγράφεται στη Λεωφόρο στις 9 Νοεμβρίου. Στη νέα συνάντηση με τον Παναθηναϊκό, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, καθώς οι «ασπρόμαυροι» αναζητούν ένα αποτέλεσμα στην Αθήνα που θα τους δώσει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς. Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς.

ΥπενΘυμίζουμε ότι οι αγώνες είναι διπλοί και δεν ισχύει πλέον ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 20:30.

Πιθανές 11άδες:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν - Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος - Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας - Παντελίδης, Ζαρουρί - Τετέι.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Οζντόεφ, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον - Μύθου.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

ΒοηΘοί: Φωτόπουλος, Καραγκιζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Μπέμπεκ, Ζέμπετς

