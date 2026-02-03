Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Dubai BC στο Ντουμπάι, αποτέλεσμα που σταμάτησε το σερί των πέντε νικών και άφησε τους «ερυθρόλευκους» στο 16-9 στη EuroLeague. Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε σε μία κρίσιμη φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, υποστηρίζοντας πως ο Τόμας Ουόκαπ δέχθηκε καθαρό φάουλ στο επιθετικό ριμπάουντ, πριν το άστοχο τρίποντο του Φουρνιέ.

Ο Μπαρτζώκας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αισθάνομαι χάλια», ενώ τόνισε ότι η ομάδα του είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς πριν οδηγηθεί στην παράταση. Εκεί, όπως ανέφερε, ο Ολυμπιακός αστόχησε σε όλα τα κρίσιμα σουτ, δίνοντας στη Dubai BC τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το επιθετικό της ταλέντο. Παρά την ανατροπή και τη μάχη μέχρι το τέλος, ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε πως η άμυνα έπρεπε να ήταν πιο σταθερή σε καθοριστικές στιγμές.

Αναλυτικά όσα είπε: «Πώς να αισθάνομαι; Αισθάνομαι χάλια! Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πριν από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ (σ.σ. άστοχο στο 93-92 στα -6'' της κ.δ.) έγινε καθαρό φάουλ στον Τόμας Ουόκαπ στο επιθετικό ριμπάουντ (σ.σ. από τον Ντουέιν Μπέικον στα -10'' της κ.δ.).

Στην παράταση χάσαμε όλα τα σουτ και η Dubai BC το εκμεταλλεύτηκε με το επιθετικό της ταλέντο. Κάναμε comeback, πιστέψαμε στη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά έπρεπε να είχαμε παίξει καλύτερη άμυνα».

