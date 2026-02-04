Η Ευρώπη περνά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

Το εξ αναβολής ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής είναι πολύ σημαντικό για τους γαλαζοκίτρινους αφού με νίκη κάνουν ένα μεγάλο άλμα στη βαθμολογία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ΑΠΟΕΛ, αν κερδίσει την Πάφο, από έκτος, θα βρεθεί τρίτος! Θυμίζουμε πως τούτη την ώρα, η ομάδα είναι στην έκτη θέση με 36 βαθμούς και στο -1 από Πάφο και Άρη που είναι στους 37. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Απόλλωνας που έχει 39, ο οποίος υστερεί στην ισοβαθμία με την ομάδα της Λευκωσίας. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως ο στόχος δεν είναι άλλος παρά μόνο η νίκη για το σύνολο του Πάμπλο Γκαρσία. Η ομάδα πάει στην Πάφο με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτή ωστόσο δεν θα έχει καμία σημασία εάν δεν καταφέρει να «κολλήσει» και δεύτερη απέναντι σε μία ομάδα που ψάχνει επειγόντως αντίδραση.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ γνωρίζει πως το έργο δεν θα είναι καθόλου εύκολο για την ομάδα. Η Πάφος μπορεί να βρίσκεται σε κρίση αλλά έχει την ποιότητα για να αντιδράσει. Και για αυτούς το αποψινό ντέρμπι έχει την ίδια βαθμολογική σημασία. Ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να έχει ισορροπία στις γραμμές του και να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις δικές του ευκαιρίες προκειμένου να σκοράρει και να πολλαπλασιάσει την πίεση στο αντίπαλο μισό. Παράλληλα, να περιορίσει τα ατού του αντιπάλου. Ειδικότερα τους παίκτες που κινούνται στο μεσοεπιθετικό κομμάτι των περσινών πρωταθλητών.

Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι πάντως, ο Ουρουγουανός τεχνικός έχει ζητήματα να λύσει αφού οι Μαντσίνι-Ντέγκενεκ δεν υπολογίζονται (πρόκειται για μεταγραφές που ήρθαν τον Γενάρη). Εκτός επίσης και οι τραυματίες, Μάγιερ, Μαϊόλι και Πιέρος Σωτηρίου. Δεδομένα στην εντεκάδα θα βρεθεί ο Μπρόρσον ο οποίος θα πλαισιώσει τον Λαΐφη στα στόπερ. Στο αριστερό άκρο επιστρέφει και ο Σταφυλίδης αντί του Μιρ. Όσον αφορά τον Ελλαδίτη συγκεκριμένα, ο Γκαρσία περιμένει πως μπορεί να κάνει τη διαφορά στο δημιουργικό κομμάτι. Άλλωστε είναι ένας παίκτης που έχει δείξει με τη φετινή του παρουσία πως μπορεί να γίνει καθοριστικός.