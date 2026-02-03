Οι μεταδόσεις σήμερα (3/2)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 3/2
PIK2/PIKHD
19:15 Πόλο (γ): Ελλάδα - Ουγγαρία
Cytavision 3
22:00 Μαρσέιγ - Ρεν
Cytavision 4
21:45 Μπολόνια - Μίλαν
Cytavision 6
19:00 Youth League: Τσέλσι - Αϊντχόφεν
21:45 Λεβερκούζεν - Ζανκτ Παουλί
Cytavision 7
22:00 Αλμπαθέτε - Μπαρτσελόνα
Cytavision 8
17:00 Youth League: Ρεάλ - Μαρσέιγ
21:45 Ρεμς - Λε Μανς
Cablenet Sports 2
21:00 Αλκμαάρ - Τβέντε
Νοvasports Prime
18:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Ολυμπιακός
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Ρεάλ
Νοvasports 2
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Μονακό
Νοvasports 3
21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Χάποελ
Νοvasports 4
19:30 Μπάσκετ: Εφές - Βαλένθια
Νοvasports 5
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε
Νοvasports 6
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Μπασκόνια
Νοvasports Start
21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Παρίς
Νοvasports extra1
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Παρτιζάν