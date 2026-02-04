ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Ραντεβού με την ιστορία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Ραντεβού με την ιστορία

ΟΦΗ και Λεβαδειακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με φόντο το μεγάλο όνειρο της πρόκρισης στον τελικό.

Πρώτη πράξη για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό (16:00), με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση συνολικής ισοπαλίας μετά και τον δεύτερο αγώνα, η πρόκριση θα κριθεί σε παράταση σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στα προημιτελικά και αν χρειαστεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Με ανεβασμένη ψυχολογία ο ΟΦΗ, προερχόμενος από σπουδαίο διπλό στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (1-2). Οι Κρητικοί έδειξαν ξανά αποτελεσματικότητα, με τον Ταξιάρχη Φούντα να σκοράρει δύο φορές και να οδηγεί την ομάδα του Χρήστου Κόντη σε ακόμη ένα τρίποντο.

Η νίκη αυτή έφερε τον ΟΦΗ στην οκτάδα της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική του άνοδο, καθώς μετρά τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στα ημιτελικά, έχοντας ήδη αποκλείσει Asteras AKTOR και ΑΕΚ στη φετινή διοργάνωση.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός συνεχίζει εντυπωσιακά την πορεία του. Μετά το 3-1 επί του Asteras AKTOR, έφτασε τις επτά νίκες στα τελευταία εννέα ματς σε όλες τις διοργανώσεις και παραμένει αήττητος από τα τέλη Νοεμβρίου.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρουσιάζει σταθερότητα, ένταση και συνεχίζει να αποδίδει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, στοιχεία που την έχουν φέρει ψηλά στη βαθμολογία και στους «4» του Κυπέλλου, όπου έκανε το απόλυτο στη φάση των ομίλων και απέκλεισε την Κηφισιά στα προημιτελικά. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μάγκνουσον, την ώρα που επέστρεψε ο Λιάγκας.

Πιθανές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Κορνέζος, Βήχος, Τσοκάι, Γκούμας, Παλάσιος, Κωστή, Πεντρόζο, Οζέγκοβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

Τέταρτος: Σιδηρόπουλος

VAR: Κουμπαράκης, AVAR: Παπαπέτρου

SPORT-FM.GR 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθεώθηκε και αποθέωσε τους δικούς του και την αντίπαλο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έπαιξε οκτώ λεπτά σε ολόκληρη σεζόν και με οκτώ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ σκόραρε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η ΑΕΛίστικη έκρηξη χαράς στο ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Άλωσε τη Λεωφόρο και βλέπει τελικό ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

«Είχαμε ευκαιρίες, η ΑΕΛ δεν είχε - Για τον διαιτητή δεν θέλω…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Περήφανος που ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παλεύουμε»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τo απίστευτο παιχνίδι στο ΓΣΠ, με κερδισμένη την ΑΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Η πρόκριση των Λεμεσιανών που περιμένουν άλλες δυο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κατάσταση μετά τη νίκη της Πάφος FC επί του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράγισαν καρδιές στο ΓΣΠ με την ΑΕΛ να κάνει… απόδραση κόντρα στην Ομόνοια και να κλείνει θέση στην τετράδα!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Οι ποδοσφαιριστές μας έκαναν τα πάντα σήμερα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έστειλε μήνυμα για τον επόμενο χρόνο ο Γκαρσία κι έριξε σπόντα για το ακυρωθέν γκολ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ της Πάφος FC, το ακυρωθέν του ΑΠΟΕΛ, το πέναλτι και το δοκάρι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Είδαμε τον Απόλλωνα στα μάτια»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

«100% σίγουροι πως κάτι ξεχωριστό μπορεί να συμβεί φέτος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη