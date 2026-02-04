ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Ραντεβού με την ιστορία

Πρώτη πράξη για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό (16:00), με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση συνολικής ισοπαλίας μετά και τον δεύτερο αγώνα, η πρόκριση θα κριθεί σε παράταση σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στα προημιτελικά και αν χρειαστεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Με ανεβασμένη ψυχολογία ο ΟΦΗ, προερχόμενος από σπουδαίο διπλό στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (1-2). Οι Κρητικοί έδειξαν ξανά αποτελεσματικότητα, με τον Ταξιάρχη Φούντα να σκοράρει δύο φορές και να οδηγεί την ομάδα του Χρήστου Κόντη σε ακόμη ένα τρίποντο.

Η νίκη αυτή έφερε τον ΟΦΗ στην οκτάδα της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική του άνοδο, καθώς μετρά τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στα ημιτελικά, έχοντας ήδη αποκλείσει Asteras AKTOR και ΑΕΚ στη φετινή διοργάνωση.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός συνεχίζει εντυπωσιακά την πορεία του. Μετά το 3-1 επί του Asteras AKTOR, έφτασε τις επτά νίκες στα τελευταία εννέα ματς σε όλες τις διοργανώσεις και παραμένει αήττητος από τα τέλη Νοεμβρίου.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρουσιάζει σταθερότητα, ένταση και συνεχίζει να αποδίδει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, στοιχεία που την έχουν φέρει ψηλά στη βαθμολογία και στους «4» του Κυπέλλου, όπου έκανε το απόλυτο στη φάση των ομίλων και απέκλεισε την Κηφισιά στα προημιτελικά. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μάγκνουσον, την ώρα που επέστρεψε ο Λιάγκας.

Πιθανές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Κορνέζος, Βήχος, Τσοκάι, Γκούμας, Παλάσιος, Κωστή, Πεντρόζο, Οζέγκοβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

Τέταρτος: Σιδηρόπουλος

VAR: Κουμπαράκης, AVAR: Παπαπέτρου

