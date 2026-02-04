Η Τσέλσι έδειξε σε όλους τον τρόπο «καταπολέμησης» των ιδεών της Άρσεναλ στα κόρνερ...

Η Τσέλσι κατάφερε να κάνει την Άρσεναλ να κλειστεί στα καρέ της στη ρεβάνς των ημιτελικών του Carabao Cup στο «Έμιρεϊτς», αλλά τελικά απέτυχε να σκοράρει και δέχθηκε γκολ στην τελευταία φάση της αναμέτρησης για να ηττηθεί και πάλι από τους «κανονιέρηδες» και να χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του τουρνουά.

Κατά τη διάρκεια του ματς της Τρίτης, οι «μπλε» του Ροζίνιορ έδειξαν προς τον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό κόσμο κι έναν τρόπο που ίσως καταφέρει να σταματήσει την τρομερή έφεση που έχει η ομάδα του Αρτέτα να σκοράρει από τις εκτελέσεις των κόρνερ.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα προτού ο εκτελεστής στείλει την μπάλα προς την περιοχή, τρεις ποδοσφαιριστές της Τσέλσι φεύγουν και κάνουν κίνηση να βγουν στην επίθεση. Αυτό τραβάει αντίστοιχα τρεις παίκτες των «κανονιέρηδων» εκτός πλάνου, αφού πρέπει να διαμορφωθούν μαρκαρίσματα.

Έτσι αποδυναμώνεται και ίσως και να βγαίνει εκτός σχεδίου η πρωτοπόρος της Premier, στην προσπάθειά της να πληγώσει τον αντίπαλο με τον συνηθισμένο της τρόπο...

Someone has to stop Set Piece FC.

pic.twitter.com/JhAlOwOg0z — No Context Prem (@NoContextEPL) February 3, 2026

