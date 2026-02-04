Αρτέτα: «Θα τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το Carabao Cup»

Η Άρσεναλ με δύο νίκες κόντρα στην Τσέλσι έκλεισε θέση για τον τελικό του Carabao Cup.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα δήλωσε:

«Τώρα είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το Carabao Cup. Ήταν μαγικό. Ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας εναντίον ενός πραγματικά δύσκολου αντιπάλου. Τώρα βρισκόμαστε στο Γουέμπλεϊ.

Ξέραμε ότι έπρεπε να παίξουμε έξυπνα για να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα παρότι δημιουργήσαμε 3,4 ευκαιρίες. Οι φίλαθλοί μας ήταν εξαιρετικοί σήμερα. Μας έδωσαν πολλή ενέργεια. Η ομάδα ανταποκρίθηκε. Η ενέργεια ήταν πολύ καλή από την αρχή.

Δουλέψαμε τόσο σκληρά για να πετύχουμε αυτή τη στιγμή και είναι μαγικό που μπορούμε να το απολαύσουμε μαζί».

