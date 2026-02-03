ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

Μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα διανύουν στον ΑΠΟΕΛ σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις τους στο πρωτάθλημα.

Η 20ή αγωνιστική έφερε ανακούφιση στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο, καθώς η νίκη επί του Ολυμπιακού συνδυάστηκε με βολικά αποτελέσματα σε άλλους αγώνες, γεγονός που επιτρέπει στην ομάδα να κοιτάζει ψηλότερα.

Σημασία έχει πλέον να αδράξει την ευκαιρία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πρωταγωνιστική πορεία. Τα δύο επόμενα παιχνίδια, απέναντι στην Πάφος FC, την Τετάρτη (04/02/26) στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19:00), στο εξ αναβολής ματς της 15ης αγωνιστικής, και την ΑΕΚ την Κυριακή στο ΓΣΠ (16:00), κρίνονται υψίστης σημασίας.

Κι αυτό διότι οι γαλαζοκίτρινοι, εφόσον περάσουν με επιτυχία το ομολογουμένως δύσκολο εμπόδιο της Πάφου, θα κάνουν άλμα στην 3η θέση, προσπερνώντας ταυτόχρονα την Πάφο, τον Άρη και τον Απόλλωνα, με τον οποίο θα ισοβαθμούν, ενώ θα βρεθούν στο -4 από την ΑΕΚ.

Είναι αντιληπτό, λοιπόν, ότι αν ο ΑΠΟΕΛ συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών θα αλλάξει τα δεδομένα και θα ελπίζει σε καλό πλασάρισμα με το τέλος της κανονικής περιόδου. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ενόψει του αυριανού αγώνα, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μάγιερ και Μαϊόλι, ενώ δεν υπολογίζονται ούτε οι Μαντσίνι και Ντέγκενεκ.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα… βαθιά με το καλημέρα ο Καμορανέζι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη