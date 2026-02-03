Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

Η 20ή αγωνιστική έφερε ανακούφιση στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο, καθώς η νίκη επί του Ολυμπιακού συνδυάστηκε με βολικά αποτελέσματα σε άλλους αγώνες, γεγονός που επιτρέπει στην ομάδα να κοιτάζει ψηλότερα.

Σημασία έχει πλέον να αδράξει την ευκαιρία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πρωταγωνιστική πορεία. Τα δύο επόμενα παιχνίδια, απέναντι στην Πάφος FC, την Τετάρτη (04/02/26) στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19:00), στο εξ αναβολής ματς της 15ης αγωνιστικής, και την ΑΕΚ την Κυριακή στο ΓΣΠ (16:00), κρίνονται υψίστης σημασίας.

Κι αυτό διότι οι γαλαζοκίτρινοι, εφόσον περάσουν με επιτυχία το ομολογουμένως δύσκολο εμπόδιο της Πάφου, θα κάνουν άλμα στην 3η θέση, προσπερνώντας ταυτόχρονα την Πάφο, τον Άρη και τον Απόλλωνα, με τον οποίο θα ισοβαθμούν, ενώ θα βρεθούν στο -4 από την ΑΕΚ.

Είναι αντιληπτό, λοιπόν, ότι αν ο ΑΠΟΕΛ συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών θα αλλάξει τα δεδομένα και θα ελπίζει σε καλό πλασάρισμα με το τέλος της κανονικής περιόδου. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ενόψει του αυριανού αγώνα, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μάγιερ και Μαϊόλι, ενώ δεν υπολογίζονται ούτε οι Μαντσίνι και Ντέγκενεκ.