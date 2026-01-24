Οι μεταδόσεις σήμερα (24/1)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 24/1
Cytavision 1
16:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Εθνικός
19:00 Απόλλων - Ακρίτας
Cytavision 2
17:00 Ένωση - Ολυμπιακός
Cytavision 3
14:30 Γουέστ Χαμ - Σάντερλαντ
17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς
19:30 Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ
Cytavision 4
16:00 Κόμο - Τορίνο
19:00 Φιορεντίνα - Κάλιαρι
21:45 Λέτσε - Λάτσιο
Cytavision 5
17:00 Φούλαμ - Μπράιτον
20:00 Λάρισα - Πανσερραϊκός
Cytavision 6
13:30 Ράλι Μόντε Κάρλο
17:00 Μπέρνλι - Τότεναμ
19:30 Ράλι Μόντε Κάρλο
22:00 Μπάσκετ: Φιλαδέλφεια - Νικς
Cytavision 7
17:00 Ολυμπιακός - Βόλος
20:00 Αρούκα - Σπόρτινγκ
Cytavision 8
19:30 Σεβίλλη - Μπιλμπάο
22:00 Βιγιαρεάλ - Ρεάλ Μαδρίτης
Cablenet Sports 1
21:00 Ρέιμς - Σεντ Ετιέν
Cablenet Sports 2
15:00 Γκινγκάμπ - Τρουά
18:00 Ρεν - Λοριάν
20:00 Χάβρη - Μονακό
22:05 Μαρσέιγ - Λανς
Cablenet Sports 3
17:30 Άγιαξ - Βόλενταμ
21:00 Αϊντχόφεν - Μπρέντα
Νοvasports Prime
19:30 Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ
Νοvasports 3
16:30 Μπάγερν - Άουγκσμπουργκ
19:30 Ουνιόν Βερ. - Ντόρμουντ
Νοvasports 4
16:30 Μάιντς - Βόλφσμπουργκ
Νοvasports 5
16:30 Λεβερκούζεν - Βέρντερ
Νοvasports 6
16:30 Άιντραχτ - Χόφενχαϊμ
Νοvasports extra1
16:30 Xάιντενχαϊμ - Λειψία