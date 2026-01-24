ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (24/1)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 24/1

Cytavision 1

16:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Εθνικός

19:00 Απόλλων - Ακρίτας

Cytavision 2

17:00 Ένωση - Ολυμπιακός

Cytavision 3

14:30 Γουέστ Χαμ - Σάντερλαντ

17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς

19:30 Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ

Cytavision 4

16:00 Κόμο - Τορίνο

19:00 Φιορεντίνα - Κάλιαρι

21:45 Λέτσε - Λάτσιο

Cytavision 5

17:00 Φούλαμ - Μπράιτον

20:00 Λάρισα - Πανσερραϊκός

Cytavision 6

13:30 Ράλι Μόντε Κάρλο

17:00 Μπέρνλι - Τότεναμ

19:30 Ράλι Μόντε Κάρλο

22:00 Μπάσκετ: Φιλαδέλφεια - Νικς

Cytavision 7

17:00 Ολυμπιακός - Βόλος

20:00 Αρούκα - Σπόρτινγκ

Cytavision 8

19:30 Σεβίλλη - Μπιλμπάο

22:00 Βιγιαρεάλ - Ρεάλ Μαδρίτης

Cablenet Sports 1

21:00 Ρέιμς - Σεντ Ετιέν

Cablenet Sports 2

15:00 Γκινγκάμπ - Τρουά

18:00 Ρεν - Λοριάν

20:00 Χάβρη - Μονακό

22:05 Μαρσέιγ - Λανς

Cablenet Sports 3

17:30 Άγιαξ - Βόλενταμ

21:00 Αϊντχόφεν - Μπρέντα

{TV KANALLI}Νοvasports Prime{TV KANALLI}

19:30 Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ

Νοvasports 3

16:30 Μπάγερν - Άουγκσμπουργκ

19:30 Ουνιόν Βερ. - Ντόρμουντ

Νοvasports 4

16:30 Μάιντς - Βόλφσμπουργκ

Νοvasports 5

16:30 Λεβερκούζεν - Βέρντερ

Νοvasports 6

16:30 Άιντραχτ - Χόφενχαϊμ

Νοvasports extra1

16:30 Xάιντενχαϊμ - Λειψία

