ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ. και οι υπόλοιπες τηλεοπτικές μεταδόσεις (23/01)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Cytavision 4
21:45 Ίντερ - Πίζα
Cytavision 5
19:00 Μπάσκετ: Ένωση - ΑΕΚ
Cytavision 6
19:00 Ράλι Μόντε Κάρλο
Cytavision 8
22:00 Λεβάντε - Έλτσε
Cablenet Sports 1
19:00 AΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ.
Cablenet Sports 2
21:00 Οσέρ - Παρί Σεν Ζερμέν
Cablenet Sports 3
20:00 Βόλεϊ: Παφιακός - Ανόρθωση
Νοvasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Χάποελ
Νοvasports 2
19:30 Ντάρμστατ - Νυρεμβέργη
Νοvasports 3
21:30 Ζανκτ Παουλί - Αμβούργο
Νοvasports 4
19:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
Νοvasports 5
21:45 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Μπαρσελόνα
Νοvasports Start
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Ερ. Αστέρας