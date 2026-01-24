Μια ανάσα από την επιστροφή στη Λίβερπουλ o Τσιμίκας!

Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στη Λίβερπουλ βρίσκεται πλέον ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς οι εξελίξεις «τρέχουν» τις τελευταίες ώρες και ο Έλληνας μπακ πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Ρόμα.

Το έντονο ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Άντι Ρόμπερτσον και η θετική στάση του Σκωτσέζου αριστερού οπισθοφύλακα να μετακομίσει στο Λονδίνο, δημιουργούν ντόμινο που όπως όλα δείχνουν θα επηρεάσει και τον Σερραίο άσο.

Άλλωστε, από το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) κυκλοφόρησαν διάφορα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σκέψεις των ανθρώπων των ''Reds'' να επαναφέρουν τον 29χρονο στο «Άνφιλντ». Βέβαια, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω, επικαλούμενος και πληροφορίες του Μπεν Τζέικομπς.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ήδη η Ρόμα έχει δώσει το «ΟΚ» για τον τερματισμό του δανεισμού του, ενώ η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να υποδεχθεί ξανά τον Έλληνα αμυντικό. Όλα αυτά φυσικά στην περίπτωση που κλείσει το deal του Ρόμπερτσον και εκείνος συνεχίσει στους ''Spurs''.

🚨🇬🇷 Understand AS Roma have already given green light to Kostas Tsimikas return to Liverpool if Robertson joins Spurs.



It’s almost over between Tsimikas and Roma with #LFC ready to welcome the left back again.



No recall clause but club to club contact, as @JacobsBen reports. pic.twitter.com/7D7XDawxIW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026

gazzetta.gr