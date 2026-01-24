Το ποσό που δίνει η Τότεναμ στη Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον!

Ο Σκωτσέζος αμυντικός, τις τελευταίες ώρες, κάνει ολοένα και περισσότερα βήματα προς το Λονδίνο, με τα «σπιρούνια» να ετοιμάζονται, για μια μεγάλη μεταγραφή.

Η Τότεναμ αποφάσισε πόσα χρήματα θα δώσει για τον Άντι Ρόμπερτσον, ώστε να τον πάρει το καλοκαίρι ως ελεύθερο από τη Λίβερπουλ. Ένα ποσό όχι και πολύ μεγάλο, σε σχέση με αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Σκωτσέζος.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, τα «σπιρούνια» φαίνεται πως δίνουν τρία εκατομμύρια λίρες, μαζί με μπόνους. Μια πρόταση που φαντάζει… μικρή, αν αναλογιστεί κανείς τι μπορεί να δώσει στην ομάδα του Φρανκ, ο Ρόμπερτσον.

Βέβαια, η επερχόμενη λήξη του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ διευκολύνει περισσότερο τις διαπραγματεύσεις, με τους «reds» να επιθυμούν, να βάλουν κάποια χρήματα στα ταμεία τους.

🚨🥇| #Tottenham willing to pay a fee of around £3million plus add-ons for Andy Robertson.@_pauljoyce pic.twitter.com/oqRnYcVdcP — The Spurs Express (@TheSpursExpress) January 23, 2026

