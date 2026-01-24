Γεμίζει δύο αεροπλάνα για Ριέκα η Ομόνοια!

Ενημερώνουμε πως μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που προέκυψε για τα επίσημα ταξιδιωτικά πακέτα για Κροατία, ενόψει του αγώνα μας με την HNK RIJEKA, η ΟΜΟΝΟΙΑ αποφάσισε όπως ναυλώσει δύο αεροσκάφη για τη μεταφορά των φιλάθλων μας.

Θα επικοινωνήσουμε ΜΕΣΩ EMAIL με όσους φιλάθλους εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το έντυπο που παραθέσαμε σε προηγούμενες ανακοινώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η θέση τους.

Εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός θέσεων

Υπάρχει ακόμη ένας πολύ μικρός αριθμός διαθέσιμων θέσεων στο δεύτερο αεροσκάφος, γι’ αυτό όσοι φίλαθλοι ενδιαφέρονται να κλείσουν θέση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τον συνεργάτη μας, SKYLAB TRAVELS LTD, στο 22775639 (ώρες γραφείου).

Υπενθυμίζουμε πως το ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αεροπορικό εισιτήριο με ναυλωμένη απευθείας πτήση (Αναχώρηση: 25 Φεβρουαρίου / Επιστροφή: 27 Φεβρουαρίου)

Φόρους αεροδρομίων, ΦΠΑ και τοπικούς φόρους

Χειραποσκευή 8kg και αποσκευή 20kg

Διαμονή σε ξενοδοχείο για 2 βράδια

Όλες τις απαραίτητες μεταφορές

Εισιτήριο αγώνα

Τιμή πακέτου:

Δίκλινο δωμάτιο: €790 ανά άτομο

Μονόκλινο δωμάτιο: €910