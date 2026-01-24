Θέλει το «μπαμ» με Άλβαρες!

Όπως αποκάλυψε το ESPN, οι πρωτοπόροι της Premier League εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο κίνησης για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού επιθετικού, ο οποίος ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ο Άλβαρες εντάχθηκε στους «ροχιμπλάνκος» το καλοκαίρι του 2024, όταν αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 75 εκατ. ευρώ, ενώ έκτοτε έχει 40 γκολ σε 85 εμφανίσεις.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η Ατλέτικο δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει αν δεν λάβει μια πρόταση που θα πλησιάζει στα 100 εκατ. ευρώ, με τον Αργεντινό να έχει συμβόλαιο διάρκειας έως το 2030.

sport-fm.gr