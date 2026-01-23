ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πολλά τα ερωτήματα στη μεσαία γραμμή

Ενόψει της αναμέτρησης με την Πάφο FC

Ποιοι θα απαρτίζουν τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης»; Ιδού το μεγάλο ερώτημα για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με την Πάφος FC, αφού ούτε αυτή την εβδομάδα λείπουν τα σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Εκτός πλάνων είναι σίγουρα οι Ρόντεν και Ναούμ, με τους μόνους διαθέσιμους χαφ να είναι οι Λέδες και Πονς, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα τράβηξαν μεγάλο κουπί. Υπάρχει, βέβαια, η επιλογή του Σουάρεθ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και προπονείται πλέον κανονικά, αλλά προέρχεται από αποχή λόγω τραυματισμού, καθώς και η περίπτωση του νεοαποκτηθέντα Χάμπου Κυριάκου, ο οποίος δεν αποκλείεται να κληθεί να «κολυμπήσει απευθείας στα βαθιά».

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον παίκτη που θα καλύψει τη θέση πίσω από τον καθαρόαιμο φορ, αφού ο Ναούμ, ο οποίος είχε καθιερωθεί το τελευταίο διάστημα σε αυτή τη θέση, θα είναι εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες. Αμφίβολος για τον αγώνα της 19ης αγωνιστικής παραμένει και ο Ρούμπιο, ο οποίος νιώθει πόνους στη μέση και δεν μπόρεσε να προπονηθεί κανονικά.

