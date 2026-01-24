Συνέχεια με τρεις αναμετρήσεις - Το πρόγραμμα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (24/1) με τρεις αναμετρήσεις η 19η αγωνιστική της Cyprus League By Stoiximan

Δείτε πιο κάτω συνοπτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου

16:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός

17:00 ΕΝΠ – Ολυμπιακός

19:00 Απόλλων – Ακρίτας

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου

16:00 Ανόρθωση – ΑΕΛ

19:00 Άρης – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 Πάφος F.C.- ΑΕΚ

Θυμίζουμε ότι χθες Παρασκευή (23/1) η Ομόνοια Αραδίππου υποχρέωσε τον ΑΠΟΕΛ σε ισοπαλία (1-1) στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής στο ΓΣΠ.

 

