Συνέχεια με τρεις αναμετρήσεις - Το πρόγραμμα
Συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (24/1) με τρεις αναμετρήσεις η 19η αγωνιστική της Cyprus League By Stoiximan
Δείτε πιο κάτω συνοπτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου
16:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός
17:00 ΕΝΠ – Ολυμπιακός
19:00 Απόλλων – Ακρίτας
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου
16:00 Ανόρθωση – ΑΕΛ
19:00 Άρης – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Πάφος F.C.- ΑΕΚ
Θυμίζουμε ότι χθες Παρασκευή (23/1) η Ομόνοια Αραδίππου υποχρέωσε τον ΑΠΟΕΛ σε ισοπαλία (1-1) στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής στο ΓΣΠ.