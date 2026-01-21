Kύπελλο Κύπρου, Champions League κι άλλες μεταδόσεις (21/01)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Cytavision 1
18:00 Άρης - ΑΕΛ
Cytavision 2
17:00 Nέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου
22:00 Γιουβέντους - Μπενφίκα
Cytavision 3
19:45 Γαλατάσαραϊ - Ατλέτικο
22:00 Τσέλσι - Πάφος FC
Cytavision 4
19:45 Καραμπάχ - Άιντραχτ
22:00 Μαρσέιγ - Λίβερπουλ
Cytavision 5
22:00 Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα
Cytavision 6
22:00 Μπάγερν - Σεν Ζιλουά
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Νιουκαστλ - Αϊντχόφεν
Cytavision 8
22:00 Βόλεϊ: Ρεζόφ - Σπόρτινγκ
Νοvasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Φενέρμπαχτσε
Νοvasports 4
19:30 Μπάσκετ: Λιετκαμπέλις - Τρέντο
21:30 Μπάσκετ: Λόντον Λάιονς - Ραντιοφάρμ
Νοvasports 5
20:30 Μπάσκετ: Χαμπούργκ - Βενέτσια
Νοvasports Start
19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Άνκαρα