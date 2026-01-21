ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kύπελλο Κύπρου, Champions League κι άλλες μεταδόσεις (21/01)

Kύπελλο Κύπρου, Champions League κι άλλες μεταδόσεις (21/01)

Cytavision 1

18:00 Άρης - ΑΕΛ

Cytavision 2

17:00 Nέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου

22:00 Γιουβέντους - Μπενφίκα

Cytavision 3

19:45 Γαλατάσαραϊ - Ατλέτικο

22:00 Τσέλσι - Πάφος FC

Cytavision 4

19:45 Καραμπάχ - Άιντραχτ

22:00 Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

Cytavision 5

22:00 Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

Cytavision 6

22:00 Μπάγερν - Σεν Ζιλουά

Cytavision 7

15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:00 Νιουκαστλ - Αϊντχόφεν

Cytavision 8

22:00 Βόλεϊ: Ρεζόφ - Σπόρτινγκ

Νοvasports Prime

21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Φενέρμπαχτσε

Νοvasports 4

19:30 Μπάσκετ: Λιετκαμπέλις - Τρέντο

21:30 Μπάσκετ: Λόντον Λάιονς - Ραντιοφάρμ

Νοvasports 5

20:30 Μπάσκετ: Χαμπούργκ - Βενέτσια

Νοvasports Start

19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Άνκαρα

Διαβαστε ακομη