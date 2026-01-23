BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν βάζει πίεση στους πάνω ο ΑΠΟΕΛ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για δεύτερο σερί παιχνίδι ο ΑΠΟΕΛ έμεινε χωρίς νίκη, δεχόμενος την ισοφάριση από την Ομόνοια Αραδίππου στο φινάλε του παιχνιδιού, στο άνοιγμα της 19ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Η ομάδα της Λευκωσίας έχασε την ευκαιρία να βάλει πίεση στις πιο πάνω ομάδες, σε μία αγωνιστική που υπάρχουν και αναμετρήσεις μεταξύ των προπορευόμενων.

Όσον αφορά την Ομόνοια Αραδίππου, έφθασε τους 21 βαθμούς, βάζοντας ένα σημαντικό βαθμό στην προσπάθεια για παραμονή στην Α’ κατηγορία.

