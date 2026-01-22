Oι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (22/01)
ΡΙΚ
22:00 Παναθηναϊκός - Φερεντσβάρος
Cytavision 1
20:00 Φούτσαλ: ΑΕΚ - Αραράτ
Cytavision 3
19:45 ΠΑΟΚ - Μπέτις
22:00 Μπράγκα - Νότιγχαμ Φόρεστ
Cytavision 4
19:45 Φενέρμπαχτσε - Άστον Βίλα
22:00 Ρόμα - Στουτγκάρδη
Cytavision 5
19:45 Γιουνγκ Μπόις - Λιόν
22:00 Θέλτα - Λιλ
Cytavision 6
19:45 Μπολόνια - Σέλτικ
22:00 Ντ. Ζάγκρεμπ - FCSB
Cytavision 7
19:45 Βικτόρια Πλζεν - Πόρτο
22:00 Σάλτσμπουργκ - Βασιλεία
Cytavision 8
17:00 Ράλι Μόντε Κάρλο
21:30 Ράλι Μόντε Κάρλο
Νοvasports Prime
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Παναθηναϊκός
Νοvasports 2
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Ζαλγκίρις
Νοvasports 4
19:30 Μπάσκετ: Εφές - Ολυμπιακός
Νοvasports 5
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ Mαδρίτης - Μονακό
Νοvasports 6
22:00 Μπάσκετ: Παρί - Ντουμπάι
Νοvasports Start
21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Βαλένθια