Asteras AKTOR-ΑΕΚ: Δοκιμασία κορυφής σε έδρα-κλειδί

Ένα από τα κομβικότερα παιχνίδια πλην ντέρμπι στην οικονομία του πρωταθλήματος δίνει απόψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Στην παραδοσιακά (και για όλους) δύσβατη έδρα του Asteras AKTOR, η «Ένωση» χρειάζεται το διπλό που θα την εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο ψυχολογικά και βαθμολογικά μετά τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού.

Έχοντας την ευκαιρία ν’ ανέβουν μόνοι στην κορυφή (έστω και με ματς περισσότερο από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό), οι «κιτρινόμαυροι» θα παραταχθούν με ιδανικές συνθήκες στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα (αφού θα λείψουν μονάχα ο τιμωρημένος Γκατσίνοβιτς και ο τραυματίας Περέιρα) και με περισσότερους από 2.000 φίλους τους στις εξέδρες (πολλοί εκ των οποίων επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στην άφιξη της αποστολής το Σάββατο).

Όσο για την ενδεκάδα, δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερες αλλαγές, με έναν εκ των Κοϊτά και Ζοάο Μάριο να παίρνει τη θέση στο αριστερό άκρο και τους Βάργκα-Γιόβιτς να ξεκινούν και πάλι κατά πάσα πιθανότητα ως δίδυμο στην επίθεση.

Από την άλλη πλευρά ο Asteras θα διεκδικήσει τις δικές του πιθανότητες για ένα θετικό αποτέλεσμα με ανανεωμένη ψυχολογία. Έχοντας και πάλι στον πάγκο τον Μίλαν Ράσταβατς (που δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και έχει δώσει ήδη τα διαπιστευτήρια του στις δυο προηγούμενες θητείες του), οι Αρκάδες θα επιδιώξουν να τερματίσουν το αρνητικό σερί έξι ηττών από τη σημερινή τους αντίπαλο.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Γιαμπλόνσκι και Τσίκο (που αποβλήθηκαν με τον ΟΦΗ) και τον Αλάγκμπε (που είχε δηλωθεί προ καιρού να εκτίσει για κίτρινες κάρτες στο συγκεκριμένο ματς). Αντίθετα μπορούν να υπολογίζουν και πάλι στον Έντερ Γκονθάλεθ, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όπως και στον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη, που αποκτήθηκε από την ΑΕΛ Novibet.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ASTERAS AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος - Αλχο, Καστάνιο, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά - Έντερ, Μούμο - Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού - Μακέντα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Πινέδα - Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

ΔIAITHTHΣ: Ευαγγέλου

ΒΟΗΘΟΙ: Πάτρας, Τσολακίδης

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Πολυχρόνης

VAR: Τσακαλίδης, Παπαπέτρου

sport-fm.gr