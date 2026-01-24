ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Asteras AKTOR-ΑΕΚ: Δοκιμασία κορυφής σε έδρα-κλειδί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Asteras AKTOR-ΑΕΚ: Δοκιμασία κορυφής σε έδρα-κλειδί

Με φόρα από την τεσσάρα επί του Παναθηναϊκού και αντίπαλο που παραδοσιακά δυσκολεύει όλους τους ανταγωνιστές του τίτλου, η «Ένωση» έχει την ευκαιρία (έστω και με ματς παραπάνω) να πιάσει ρετιρέ.

Ένα από τα κομβικότερα παιχνίδια πλην ντέρμπι στην οικονομία του πρωταθλήματος δίνει απόψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Στην παραδοσιακά (και για όλους) δύσβατη έδρα του Asteras AKTOR, η «Ένωση» χρειάζεται το διπλό που θα την εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο ψυχολογικά και βαθμολογικά μετά τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού.

Έχοντας την ευκαιρία ν’ ανέβουν μόνοι στην κορυφή (έστω και με ματς περισσότερο από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό), οι «κιτρινόμαυροι» θα παραταχθούν με ιδανικές συνθήκες στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα (αφού θα λείψουν μονάχα ο τιμωρημένος Γκατσίνοβιτς και ο τραυματίας Περέιρα) και με περισσότερους από 2.000 φίλους τους στις εξέδρες (πολλοί εκ των οποίων επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στην άφιξη της αποστολής το Σάββατο).

Όσο για την ενδεκάδα, δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερες αλλαγές, με έναν εκ των Κοϊτά και Ζοάο Μάριο να παίρνει τη θέση στο αριστερό άκρο και τους Βάργκα-Γιόβιτς να ξεκινούν και πάλι κατά πάσα πιθανότητα ως δίδυμο στην επίθεση.

Από την άλλη πλευρά ο Asteras θα διεκδικήσει τις δικές του πιθανότητες για ένα θετικό αποτέλεσμα με ανανεωμένη ψυχολογία. Έχοντας και πάλι στον πάγκο τον Μίλαν Ράσταβατς (που δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και έχει δώσει ήδη τα διαπιστευτήρια του στις δυο προηγούμενες θητείες του), οι Αρκάδες θα επιδιώξουν να τερματίσουν το αρνητικό σερί έξι ηττών από τη σημερινή τους αντίπαλο.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Γιαμπλόνσκι και Τσίκο (που αποβλήθηκαν με τον ΟΦΗ) και τον Αλάγκμπε (που είχε δηλωθεί προ καιρού να εκτίσει για κίτρινες κάρτες στο συγκεκριμένο ματς). Αντίθετα μπορούν να υπολογίζουν και πάλι στον Έντερ Γκονθάλεθ, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όπως και στον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη, που αποκτήθηκε από την ΑΕΛ Novibet.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ASTERAS AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος - Αλχο, Καστάνιο, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά - Έντερ, Μούμο - Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού - Μακέντα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Πινέδα - Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

ΔIAITHTHΣ: Ευαγγέλου

ΒΟΗΘΟΙ: Πάτρας, Τσολακίδης

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Πολυχρόνης

VAR: Τσακαλίδης, Παπαπέτρου

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όταν ο Οντουμπάτζο σκόραρε 12 γκολ σε μία σεζόν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιστρέφει στη Γαλλία για χάρη της Λανς ο Μαζουακού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι από τη χρονιά του τίτλου για να ξεφύγει...

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Θέλει το «μπαμ» με Άλβαρες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το ποσό που δίνει η Τότεναμ στη Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τη συνέχεια του τρένου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Γεμίζει δύο αεροπλάνα για Ριέκα η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συνέχεια με τρεις αναμετρήσεις - Το πρόγραμμα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Asteras AKTOR-ΑΕΚ: Δοκιμασία κορυφής σε έδρα-κλειδί

Ελλάδα

|

Category image

Μια ανάσα από την επιστροφή στη Λίβερπουλ o Τσιμίκας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Καλλή από το πέταλο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (24/1)

TV

|

Category image

Πολλά τα ερωτήματα στη μεσαία γραμμή

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη