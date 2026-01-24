Για τη συνέχεια του τρένου

Οι γαλάζιοι σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, πέντε εάν προσθέσουμε και ένα παιχνίδι κυπέλλου, με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, μετρούν ισάριθμες νίκες και έχουν καταφέρει να μπουν δυναμικά στη διεκδίκηση μίας θέσης που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εξάλλου, αρκετές φορές έχει τονιστεί επισήμως ότι στόχος δεν είναι η απλή παρουσία εντός της πρώτης εξάδας, αλλά το ουσιαστικό είναι να εξασφαλιστεί μία θέση που θα δώσει ευρωπαϊκή προοπτική. Σαφώς στον σημερινό αγώνα ο Απόλλωνας θεωρείται το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά ο αντίπαλος έδειξε σε αρκετές περιπτώσεις ότι είναι επικίνδυνος και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σημειώνεται ότι το παιχνίδι αυτό είναι το πρώτο από την τριάδα που ακολουθεί που οι γαλάζιοι θα παίξουν απέναντι σε ομάδα των κάτω διαζωμάτων, καθώς ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Ομόνοια Αραδίππου (30/01, εκτός) και Ολυμπιακό (08/02, εκτός).

Στα αγωνιστικά, οι Βάισμπεκ και Κβίντα που είχαν μικροτραυματισμούς στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό και έτσι ο Ερνάν Λοσάδα είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του για την προετοιμασία των πλάνων του.