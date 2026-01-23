ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο δεύτερος σερί Ιανουάριος που ο Σατσιάς κόβει βαθμούς στον ΑΠΟΕΛ

Ο δεύτερος σερί Ιανουάριος που ο Σατσιάς κόβει βαθμούς στον ΑΠΟΕΛ

O πρώτος βαθμός του Σατσιά στο ΓΣΠ ως αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ

Ο σημερινός (23/01) αγώνας της Ομόνοιας Αραδίππου απέναντι στον ΑΠΟΕΛ ήταν ο όγδοος στην προπονητική καριέρα του Μαρίνου Σατσιά κόντρα στην ομάδα που μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής.

Η ισοπαλία (1-1) έδωσε τον πρώτο βαθμό στον Κύπριο τεχνικό, σε παιχνίδια στο ΓΣΠ ως αντίπαλος.

Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι που ομάδα του Μαρίνου Σατσιά κάνει ζημιά στον ΑΠΟΕΛ, καθώς πέρσι – και πάλι τον Ιανουάριο (12/01) – είχε οδηγήσει τον Εθνικό σε νίκη 2-1 στο Δασάκι.

Στα υπόλοιπα έξι παιχνίδια είχε κερδίσει τις ομάδες του Μαρίνου Σατσιά. Πιο κάτω οι αγώνες που αναμετρήθηκαν πριν από το σημερινό:

