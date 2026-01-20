Champions League, Euroleague και άλλες τηλεοπτικές μεταδόσεις
Cytavision 2
22:00 Κοπεγχάγη - Νάπολι
Cytavision 3
19:45 Μπόντο Γκλιμτ - Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
Cytavision 4
17:30 Kαϊράτ - Κλαμπ Μπριζ
22:00 Ίντερ - Άρσεναλ
Cytavision 5
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό
Cytavision 6
22:00 Tότεναμ - Ντόρτμουντ
Cytavision 7
22:00 Σπόρτινγκ - Παρί ΣΖ
Νοvasports Prime
21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
Νοvasports 2
19:30 Μπάσκετ: Χάποελ - Εφές
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι
Νοvasports 3
21:30 Μπάσκετ: Μπαρσελόνα - Ντουμπάι
Νοvasports 4
19:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Μακάμπι
Νοvasports 5
20:00 Μπάσκετ: Σλασκ - Άρης
Νοvasports 6
19:45 Μπάσκετ: Μονακό - Ερ. Αστέρας
Νοvasports extra1
21:00 Μπάσκετ: Bιλερμπάν - Ζαλγκίρις
Νοvasports extra2
21:30 Μπάσκετ: Bαλένθια - Παρί
Νοvasports Start
21:30 Μπάσκετ: Mπάγερν - Παρτιζάν