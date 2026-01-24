Εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ...

Ο κόσμος που βδομάδα με βδομάδα λιγοστεύει στις κερκίδες του ΓΣΠ, φαίνεται πλέον ότι απέχει οργανωμένα!

Αυτή η αποχή δεν αποκλείεται να οδηγήσει τη διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη σε παραίτηση έτσι ώστε να εφαρμοστεί το πλάνο Β από επιχειρηματίες και βέβαια με τη συμμετοχή του κόσμου, που θα επανέλθει μαζικά σε μια τέτοια περίπτωση.

Από χθες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ασκείται έντονη κριτική προς τη διοίκηση από εκατοντάδες φίλους του ΑΠΟΕΛ οι οποίοι τονίζουν ότι μόνο με παραίτηση της διοίκησης Πετρίδη ο ΑΠΟΕΛ θα έχει ελπίδες για να σωθεί!