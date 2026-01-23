Το έφτιαξε και αυτό ο Λοσάδα!

Ένα από τα θέματα που είχε ο Απόλλωνας πριν την έλευση Ερνάν Λοσάδα ήταν ότι έμπαινε… μουδιασμένος. Ουσιαστικά δεν μπορούσε να «εκπλήξει» τον αντίπαλο στα αρχικά στάδια των αναμετρήσεών του. Πλέον, με τον Αργεντίνο τεχνικό στον πάγκο, διορθώθηκε και αυτό.

Στα παιχνίδια με Ένωση, Πάφος FC και ΑΠΟΕΛ, σκόραρε στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο και το κοινό στοιχείο αυτών των αγώνων είναι πως τους κέρδισε. Ταυτόχρονα, στο ίδιο διάστημα, δεν δέχθηκε γκολ και είχε έτσι τη δυνατότητα να διαχειριστεί το ματς.

Φυσικά, όταν έρχονται οι νίκες, βελτιώνονται και τα στατιστικά, όμως είναι ξεκάθαρο πως μπαίνει πιο αποφασισμένος πλέον στα παιχνίδια του.

Και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο ούτως ώστε να αναρριχηθεί και άλλο στον βαθμολογικό πίνακα και στο καλεντάρι υπάρχει η αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ακρίτα.