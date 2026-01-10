ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπόλικη μπάλα στο τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (10/01)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπόλικη μπάλα στο τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (10/01)

Ο καναπές θα έχει την... τιμητική του.

Omega Channel

21:45 Mπενφίκα - Σπόρτινγκ

Cytavision 1

19:00 Άρης - ΑΕΚ

Cytavision 3

14:15 Έβερτον - Σάντερλαντ

19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

22:00 Τσάρλτον - Τσέλσι

Cytavision 4

16:00 Κόμο - Μπολόνια

19:00 Ρόμα - Σασουόλο

21:45 Αταλάντα - Τορίνο

Cytavision 5

10:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane

17:00 Νιούκαστλ - Μπόρνμουθ

22:00 Σοσό - Λανς

Cytavision 6

09:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong

17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Έξετερ

22:00 Σανταντέρ - Σαραγόσα

Cytavision 7

14:15 Mάκσφιλντ - Κρίσταλ Πάλας

19:45 Τότεναμ - Άστον Βίλα

Cytavision 8

16:30 Ανζέ - Τουλούζ

19:30 Τζιρόνα - Οσασούνα

22:00 Βαλένθια - Έλτσε

Novasports Prime

19:30 Ατρόμητος - Ολυμπιακός

Novasports 2

16:30 Βέρντερ - Χόφενχαϊμ

Novasports 3

16:30 Φράιμπουργκ - Αμβούργο

19:30 Λεβερκούζεν - Στουργκάρδη

Novasports 4

16:30 Ζανκτ Παουλί - Λειψία

Novasports 5

16:30 Ουνιόν Βερ. - Μάιντς

Novasports Start

16:30 Χάιντενχαϊμ - Κολωνία

Cablenet Sports 1

19:00 ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας

Cablenet Sports 2

21:00 Αϊντχόφεν - Εξέλσιορ

Cablenet Sports 3

18:00 Αλγερία - Νιγηρία

21:00 Αίγυπτος - Ακτή Ελεφαντοστού

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΚ: Με Βάργκα - Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

|

Category image

Καμία έγνοια η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Φρένο» στις συζητήσεις με την Παρί - Ζητά μεγαλύτερο συμβόλαιο για να παραμείνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Τσιμίκα βασικό «λύγισε» τη Σασουόλο η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φώναξε «παρών» ο Άρης, κρατάει... επαφή ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Τα παιδιά άξιζαν την νίκη»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με ηγέτη Ταρέμι ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από το Περιστέρι

Ελλάδα

|

Category image

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: «Γκαζωμένος» κι ασταμάτητος προς τα 100 του!

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη - αντίδραση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Για το θέμα του γκολ, χρειάζεται λεφτά...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η ζόρικη νίκη του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ντράζιτς το πήρε... πάνω του και ο ΑΠΟΕΛ γλίτωσε το χαρακίρι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Χάμπος επέστρεψε στο γήπεδο και ο Άρης στις νίκες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Νιγηρία στα ημιτελικά - Καθυστερεί η επιστροφή Ουζόχο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη