Μπόλικη μπάλα στο τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (10/01)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο καναπές θα έχει την... τιμητική του.
Omega Channel
21:45 Mπενφίκα - Σπόρτινγκ
Cytavision 1
19:00 Άρης - ΑΕΚ
Cytavision 3
14:15 Έβερτον - Σάντερλαντ
19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
22:00 Τσάρλτον - Τσέλσι
Cytavision 4
16:00 Κόμο - Μπολόνια
19:00 Ρόμα - Σασουόλο
21:45 Αταλάντα - Τορίνο
Cytavision 5
10:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane
17:00 Νιούκαστλ - Μπόρνμουθ
22:00 Σοσό - Λανς
Cytavision 6
09:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong
17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Έξετερ
22:00 Σανταντέρ - Σαραγόσα
Cytavision 7
14:15 Mάκσφιλντ - Κρίσταλ Πάλας
19:45 Τότεναμ - Άστον Βίλα
Cytavision 8
16:30 Ανζέ - Τουλούζ
19:30 Τζιρόνα - Οσασούνα
22:00 Βαλένθια - Έλτσε
Novasports Prime
19:30 Ατρόμητος - Ολυμπιακός
Novasports 2
16:30 Βέρντερ - Χόφενχαϊμ
Novasports 3
16:30 Φράιμπουργκ - Αμβούργο
19:30 Λεβερκούζεν - Στουργκάρδη
Novasports 4
16:30 Ζανκτ Παουλί - Λειψία
Novasports 5
16:30 Ουνιόν Βερ. - Μάιντς
Novasports Start
16:30 Χάιντενχαϊμ - Κολωνία
Cablenet Sports 1
19:00 ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας
Cablenet Sports 2
21:00 Αϊντχόφεν - Εξέλσιορ
Cablenet Sports 3
18:00 Αλγερία - Νιγηρία
21:00 Αίγυπτος - Ακτή Ελεφαντοστού