Η ομάδα που αγοράζει Αμπάγκνα και το κέρδος του ΑΠΟΕΛ

Η ομάδα που αγοράζει Αμπάγκνα και το κέρδος του ΑΠΟΕΛ

Προς Καζακστάν οδεύει ο Νταβίντ Αμπάγκνα.

Νωρίτερα ο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε ότι, κατόπιν επιθυμίας του παίκτη, η διοίκηση διαπραγματεύει με ομάδα του εξωτερικού και ότι απέμειναν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι πληροφορίες που διέρρευσαν λοιπόν αναφέρουν ότι ο 27χρονος Γκανέζος μέσος θα πάρει μεταγραφή στην Ορνταμπάσι. Πρόκειται για ομάδα που το 2023 στέφθηκε πρωταθλήτρια στο Καζακστάν, ενώ την τελευταία δεκαετία αγωνίζεται σχεδόν ανελλιπώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (δεν κατάφερε ακόμη να αγωνιστεί σε φάση ομίλων/Leaghe Phase). Στο πρωτάθλημα του 2025 τερμάτησε έβδομη.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό κέρδος που θα έχει ο ΑΠΟΕΛ από το ντιλ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής θα πουληθεί με ένα ποσό που ίσως ξεπερνά κατά λίγο τις 500.000 ευρώ. Εάν σε αυτά προστεθούν τα χρήματα που οι γαλαζοκίτρινοι θα γλιτώσουν από το υπόλοιπο του συμβολαίου του και τα οφειλόμενα στον ποδοσφαιριστή, γίνεται αντιληπτό ότι η εν λόγω κίνηση δίνει σημαντική ανάσα στα ταμεία της ομάδας.

 

