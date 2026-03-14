Σχεδιάζει πρόωρη ανανέωση του Ράις η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ δεν θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη και κάνει ήδη σχέδια για το μέλλον. Ένα από αυτά είναι και η πρόωρη ανανέωση του Ντέκλαν Ράις, ενός εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Ο Άγγλος χαφ αποτελεί βαρόμετρο στη μεσαία γραμμή των «κανονιέρηδων», ενώ είναι και ένα από τα βασικά γρανάζια της εθνικής Αγγλίας. Το συμβόλαιο του Ράις λήγει το καλοκαίρι του 2028, στο οποίο μάλιστα υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Αυτό ωστόσο δεν φαίνεται πως είναι αρκετό για την Άρσεναλ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ η διοίκηση των Λονδρέζων πρόκειται να του προσφέρει νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο και να τον διατηρήσει στο δυναμικό της για τις επόμενες πολλές σεζόν.

