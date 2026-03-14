Έχει μέταλλο και αντοχές η ΑΕΚ!

Φόρεσε το ευρωπαϊκό της κοστούμι η ΑΕΚ στο Λονδίνο! Έκανε ξανά περήφανο τον κόσμο της, περήφανη τη Λάρνακα. Παρά την διοικητική κρίση που πέρασε το σωματείο (κι εξακολουθεί να περνά), αλλά και την μεγάλη αναταραχή που προκλήθηκε στην ομάδα το τελευταίο διάστημα, με τις αλυσιδωτές αποχωρήσεις ανθρώπων που έγραψαν ιστορία, εντούτοις η ΑΕΚ απέδειξε ότι έχει μέταλλο, έχει αντοχές και κυρίως έχει πολύ γερές βάσεις. Αν είχε, μάλιστα, περισσότερες βοήθειες από τις μεταγραφές Ιανουαρίου, ίσως τα πράγματα να ήταν ακόμα καλύτερα…

Πολλοί είχαν ξεγραμμένη την ΑΕΚ στο Σέλχαρστ Παρκ. Οι Άγγλοι ήταν σαφώς πιο υποψιασμένοι αυτή τη φορά και δεν ήθελαν, σε καμία περίπτωση, να την πατήσουν ξανά. Οι κιτρινοπράσινοι, όμως, κατέθεσαν ψυχή μέσα στην έδρα των περσινών κυπελλούχων Αγγλίας και κατάφεραν να παραμείνουν όρθιοι. Πέτυχαν τον βασικό τους στόχο, να μεταφέρουν, δηλαδή, την υπόθεση πρόκριση στον επαναληπτικό της Πέμπτης (19/3, 19.45). Η «Αρένα» θα πρέπει να κοχλάζει την ερχόμενη εβδομάδα.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον κόσμο της ΑΕΚ, πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. Βέβαια, η ΑΕΚ παραμένει το αουτσάιντερ. Το γεγονός, όμως, ότι κατάφερε η πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League να παίζεται στην έδρα της, αυτό αποτελεί επιτυχία. Έχοντας, πλέον, καλή ψυχολογία από την λευκή ισοπαλία στο Λονδίνο, θα κυνηγήσει τις όποιες ελπίδες έχει για την μεγάλη υπέρβαση μέσα στο σπίτι της.

Iδανικό ντεμπούτο

Πρώτο δείγμα θετικότατο για τον Χάβι Ροθάδα. Στο ντεμπούτο του στον κιτρινοπράσινο πάγκο (και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ίδιο), ο 43χρονος Ισπανός κόουτς παρουσίασε μία πειθαρχημένη και καλά οργανωμένη ομάδα, με παίκτες απόλυτα συγκεντρωμένους στο τακτικό κομμάτι του παιχνιδιού τους. Φαινόταν ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο, πως ναι μεν η Κρίσταλ Πάλας υπερείχε, όμως η ΑΕΚ πρόβαλε σθεναρή αντίσταση και αντιστεκόταν θαρραλέα. Εξού και οι μεγάλες φάσεις των Άγγλων ήταν μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Και όποτε χρειάστηκε, ο εκπληκτικός Αλομέροβιτς «κατέβασε ρολά». Όπως είχε πράξει και τον περασμένο Οκτώβριο. Δεν είναι μικρή υπόθεση μία κυπριακή ομάδα να παίζει δύο φορές, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, μέσα σ’ έδρα ομάδας Premier League και όχι μόνο να παραμένει αήττητη, αλλά και να μην δέχεται γκολ… Το μοναδικό μελανό σημείο του προχθεσινού αγώνα ήταν ο (μυϊκός) τραυματισμός του Μιραμόν. Με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο θα διαπιστωθεί η σοβαρότητά του. Εν’ όψει του δευτεριάτικου αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, ο Ροθάδα ενδεχομένως να προβεί σε κάποιες αλλαγές – φρεσκαρίσματος στην ομάδα του.

15ος ευρωπαϊκός αγώνας!

Ο προχθεσινός ήταν ο 15ος ευρωπαϊκός αγώνας που δίνει τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στις 10 Ιουλίου 2025 κόντρα στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Μετρά 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες, η μία εκ των οποίων στο Βελιγράδι χωρίς συνέπειες, διότι η ομάδα πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στην Ευρώπη από την League Phase και μετέπειτα (σε εφτά αγώνες)