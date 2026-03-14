Ράτκλιφ για το μέλλον του Κάρικ: «Εξαιρετική η δουλειά του, αλλά ακόμα...»

Με τον Μάικλ Κάρικ στο τιμόνι η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ θυμίζει και πάλι μία ομάδα με πλάνο και όραμα. Ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» επιστρατεύτηκε με την προοπτική να προσπαθήσει να σώσει ότι σώζεται στο αγαπημένο του κλαμπ, μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Κάρικ δια μαγείας έχει αλλάξει την εικόνα, το κλίμα και την αυτοπεποίθηση σε ολόκληρο τον σύλλογο και το μεγάλο ερώτημα στις τάξεις των φίλων της ομάδας παραμένει. Θα μείνει εν τέλει ο Κάρικ ως ο μόνιμος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;

Την απάντηση αυτή δεν την έχει ούτε ο Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος σε δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία της ομάδας τον τελευταίο καιρό, ωστόσο τόνισε ότι ακόμη η τελική απόφαση για το μέλλον του Κάρικ δεν έχει παρθεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζιμ Ράτκλιφ:

«Ο Κάρικ κάνει εξαιρετική δουλειά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να σκεφτούμε για το αν θα μείνει ως μόνιμος.

Σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή το πώς θα εξασφαλίσει η ομάδα μας την παρουσία της στο επόμενο Champions League, μας απομένουν επτά ή οκτώ ακόμη».

sport-fm.gr