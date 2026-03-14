Χάμιλτον: «Πλησιάσαμε τη Mercedes, στον αγώνα θα παλέψουμε»

Χάμιλτον: «Πλησιάσαμε τη Mercedes, στον αγώνα θα παλέψουμε»

Χαρούμενος με το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Κίνας ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς είδε τη διαφορά από τη Mercedes-AMG να μειώνεται.

H Scuderia Ferrari εδραιώθηκε στο Grand Prix Κίνας ως η δεύτερη δύναμη του grid, με τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου να το αποδεικνύει. Στη μάχη για την pole position η ιταλική ομάδα έκανε το 3-4 με τον Λιούις Χάμιλτον μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ωστόσο κανένας από τους δύο δεν είχε το ρυθμό για να απειλήσει τον poleman, Κίμι Αντονέλι.

Μετά το πέρας των κατατακτήριων δοκιμών, ο Χάμιλτον ήταν χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές. Στις πρώτες του δηλώσεις έδωσε έμφαση στη μείωση της διαφοράς από τη Mercedes.

«Ήταν πολύ δύσκολες οι κατατακτήριες δοκιμές. Μας δυσκόλεψε ο άνεμος, σήμερα έχει ενταθεί πολύ και αυτό έκανε τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Οι οδηγοί της Mercedes έκαναν φοβερούς γύρους. Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που είμαι εδώ. Η Mercedes είναι πολύ γρήγορη, όμως εμείς κάναμε πολύ καλή δουλειά μετά το σπριντ και τους πλησιάσαμε. Είναι πολύ σημαντικό και θετικό αυτό», είπε ο Βρετανός.

Ερωτώμενος σχετικά με το τι περιμένει στην αυριανή μάχη στη Σαγκάη, ο Χάμιλτον είπε: «Θα είναι δύσκολη η μάχη αύριο. Θα είναι διασκεδαστικό. Ανυπομονώ για αύριο, στο σπριντ το διασκέδασα. Ελπίζω να μην είναι ίδια η ένταση του ανέμου. Ο στόχος μου είναι με κάποιον τρόπο να κοντράρω τους μπροστά οδηγούς».

