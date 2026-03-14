Έτοιμος να πουλήσει Αμπάγκνα ο ΑΠΟΕΛ (ανακοίνωση)

Έτοιμος να πουλήσει Αμπάγκνα ο ΑΠΟΕΛ (ανακοίνωση)

Παρελθόν από τον ΑΠΟΕΛ αναμένεται να αποτελέσει τις αμέσως επόμενες μέρες ο Νταβίντ Αμπάγκνα.

Όπως ενημέρωσαν με ανακοίνωσή τους οι γαλαζοκίτρινοι, κατόπιν επιθυμίας του 27χρονου Γκανέζου χαφ, διαπραγματεύονται την πώλησή του σε ομάδα του εξωτερικού και σε συνέχεια έντονων διαπραγματεύσεων, κατέληξαν στο ποσό που θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον της ομάδας.

Ο Αμπάγκνα θα μείνει εκτός αποστολής από τον αγώνα της Κυριακής (15/3, 19:00) με τον Άρη στη Λεμεσό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για το ντιλ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι κατόπιν επιθυμίας του ποδοσφαιριστή David Abagna, αποδέχθηκε να διαπραγματευτεί με συγκεκριμένη ομάδα του εξωτερικού, την πώληση του.

Υπήρξαν έντονες διαπραγματεύσεις τις τελευταίες τρεις μέρες και έχουμε καταλήξει στο ποσό που θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον του ΑΠΟΕΛ. Κατόπιν αυτού σε συνεννόηση με τον προπονητή μας, θα μείνει εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι μέχρι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες

Όταν υπάρξει πλήρης κατάληξη και επίσημη συμφωνία θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Από τους 33 τους… περισσότερους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Ράκιτιτς στον Μόντριτς: «Έχει φυσική κατάσταση μικρού παιδιού - Μπορεί να παίξει ακόμη 2 με 3 σεζόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Απίθανο blooper στο NBA - Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα την μπάλα κι εκείνη επιτέθηκε στο λάθος καλάθι

NBA

|

Category image

Έτοιμος να πουλήσει Αμπάγκνα ο ΑΠΟΕΛ (ανακοίνωση)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σχεδιάζει πρόωρη ανανέωση του Ράις η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προβάδισμα της Γιουβέντους για την απόκτηση του Άλισον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει μέταλλο και αντοχές η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Δύσκολη αποστολή αλλά ελπίζει να γίνει διψήφια

ΑΕΛ

|

Category image

Οι αριθμοί της Παρί Σεν Ζερμέν προκαλούν πανικό στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αργυρός στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων ο Ιωσήφ Κεσίδης!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ολοταχώς για νέο γήπεδο η Ρόμα, πήρε το «πράσινο φως» από το δημοτικό συμβούλιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαμπαλένκα vs Ριμπάκινα στον τελικό του Indian Wells

Τένις

|

Category image

Mε ετικέτα φαβορί η Πάφος FC για να... ξεφύγει και να πλησιάσει!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε «Αλφαμέγα» και «Στέλιος Κυριακίδης»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μονέκε: «Εκτός από τον Βεζένκοφ δεν υπάρχει καλύτερος από εμένα στη θέση μου»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη