Έτοιμος να πουλήσει Αμπάγκνα ο ΑΠΟΕΛ (ανακοίνωση)

Παρελθόν από τον ΑΠΟΕΛ αναμένεται να αποτελέσει τις αμέσως επόμενες μέρες ο Νταβίντ Αμπάγκνα.

Όπως ενημέρωσαν με ανακοίνωσή τους οι γαλαζοκίτρινοι, κατόπιν επιθυμίας του 27χρονου Γκανέζου χαφ, διαπραγματεύονται την πώλησή του σε ομάδα του εξωτερικού και σε συνέχεια έντονων διαπραγματεύσεων, κατέληξαν στο ποσό που θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον της ομάδας.

Ο Αμπάγκνα θα μείνει εκτός αποστολής από τον αγώνα της Κυριακής (15/3, 19:00) με τον Άρη στη Λεμεσό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για το ντιλ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι κατόπιν επιθυμίας του ποδοσφαιριστή David Abagna, αποδέχθηκε να διαπραγματευτεί με συγκεκριμένη ομάδα του εξωτερικού, την πώληση του.

Υπήρξαν έντονες διαπραγματεύσεις τις τελευταίες τρεις μέρες και έχουμε καταλήξει στο ποσό που θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον του ΑΠΟΕΛ. Κατόπιν αυτού σε συνεννόηση με τον προπονητή μας, θα μείνει εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι μέχρι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες

Όταν υπάρξει πλήρης κατάληξη και επίσημη συμφωνία θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.