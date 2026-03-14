Προβάδισμα της Γιουβέντους για την απόκτηση του Άλισον!

Η «Γηραιά Κυρία» φαίνεται να έχει το πάνω χέρι στην κούρσα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα της Λίβερπουλ

Τόσο η Γιουβέντους όσο και η Ίντερ αναμένεται να αναζητήσουν νέο γκολκίπερ το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι «Νερατζούρι» ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον 37χρονο Γιαν Ζόμερ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει στο τέλος της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, η Γιουβέντους δεν εμφανίζεται ικανοποιημένη από τις επιδόσεις του Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο, ο οποίος έχασε τη θέση του βασικού τις τελευταίες εβδομάδες.

Παρόλο που στη λίστα των δύο συλλόγων υπάρχουν ονόματα όπως ο Βικάριο και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, η Gazzetta dello Sport αναφέρει πως ο Άλισον αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για τους «Μπιανκονέρι».

Παρότι ο Βραζιλιάνος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, η Γιουβέντους ελπίζει πως η Λίβερπουλ θα συναινέσει στην πώλησή του, καθώς το καλοκαίρι θα εισέλθει στον τελευταίο χρόνο της συμφωνίας του και οι Άγγλοι έχουν ήδη εξασφαλίσει τον αντικαταστάτη του, Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Οι οικονομικές απαιτήσεις του Άλισον δεν φαίνεται να αποτελούν εμπόδιο, αφού ο τρέχων μισθός του, που αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εναρμονίζεται με τη νέα μισθολογική δομή της Γιουβέντους. Με εξαίρεση τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο σύλλογος στοχεύει να κρατήσει όλα τα συμβόλαια κάτω από το όριο των 7 εκατομμυρίων ευρώ.

