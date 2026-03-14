Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Πάφου κόντρα στον Ακρίτα

Να κλείσει με το δεξί την πρώτη φάση του πρωταθλήματος θέλει η Πάφος η οποία αντιμετωπίζει τυπικά εκτός έδρας τον Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης» για την 26η αγωνιστική.

Ο προπονητής της παφιακής ομάδας Άλμπερτ Θελάδες προχώρησε σε μία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την ΕΝΥ Ύψωνα, με τον Σούνιτς να αντικαθιστά τον Κίνα.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουίζ, Λουκάσεν, Ιωάννου, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Σέμα, Κορέια, Άντερσον.