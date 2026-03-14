Τρομερό διπλό και... πρώτη στο β΄ γκρουπ η Ομόνοια Αραδίππου, παραπαίει η ΑΕΛ

Σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΛ πήρε η Ομόνοια Αραδίππου στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα όχι μόνο να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού αλλά και να τερματίσει έβδομη, έτσι θα εκκινήσει το β΄ γκρουπ ως πρωτοπόρος!

Τα «περιστέρια» επικράτησαν με 2-1 στο «Alphamega Stadium», σε μια αναμέτρηση με δραματικό φινάλε. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί στο 23ο λεπτό με κεφαλιά του Ποντικού, με την ΑΕΛ, που έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, να βελτιώνεται στο δεύτερο και να βρίσκει την ισοφάριση στο 85' με τον Φορεστιέρι (που μπήκε αλλαγή στο 82΄). Τελευταίος, όμως, μίλησε ο Γεωργίου, ο οποίος με κεφαλιά στο 88ο λεπτό έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Ομόνοια Αραδίππου, που πανηγύρισε τη δέκατη της νίκη, έφτασε τους 34 βαθμούς και ξεπέρασε κατά έναν την ΑΕΛ, εξασφαλίζοντας έτσι την έβδομη θέση στην κανονική διάρκεια και μπαίνοντας στα πλέι οφ ως πρωτοπόρος του β΄ ομίλου, καθώς και με σημαντικό προβάδισμα από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς είναι στο +9 από ΕΝΥ Ύψωνα (έχει αγώνα λιγότερο) και στο +8 από Ακρίτα. Aπό την άλλη, η ΑΕΛ, που έχασε στην... εκπνοή την έβδομη θέση, συνεχίζει να παραπαίει καθώς αυτή είναι η τρίτη διαδοχική της ήττα, αλλά και η πέμπτη στα τελευταία της έξι παιχνίδια (13η συνολικά σε 26 αγώνες).

To LIVE του αγώνα

Τέλος αγώνα

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' ΓΚΟΛ, 2-1 ξανά μπροστά η Ομόνοια Αραδίππου με τον Γεωργίου! Με κοντινή κεφαλιά μετά από μπαλιά του Μουαντίπ.

85' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η ΑΕΛ με τον Φορεστιέρι!

79' Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ με κεφαλιά του Μακρή και νεά επέμβαση του Κόστιτς.

76' Απειλεί η ΑΕΛ με ατομική ενέργεια και σουτ του Μιλοσάβλιεβιτς, έσωσε ο Κόστιτς.

63' Μακρής και Παπαφώτης αντί Σινγκ και Νταβόρ.

57' Πλησιάζει στο 2-0 η Ομόνοια Αραδίππου, ο Κονσεϊσάο παραλίγο να βάλει αυτογκόλ, έσωσε ο Οτσόα, που στη συνέχεια έδιωξε και την προσπάθεια του Μουαντίπ.

52' Κεφαλιά του Τελάντερ, πάνω από τα δοκάρια.

51' Σουτ του Ασενούν, κόντραρε, κόρνερ.

Δεύτερο ημίχρονο

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

39' Σουτ του Ζόκε, λίγο πάνω από τα δοκάρια.

31' Δυνατή εκτέλεση φάουλ του Νατέλ, αποκρούει με υπερένταση ο Κόστιτς.

27' Πλησιάζει στην ισοφάριση η ΑΕΛ με κοντινό πλασέ του Κονσεϊσάο στο οριζόντιο δοκάρι!

23' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια Αραδίππου με τον Ποντικό. Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

15' Μέσα ο Μουαντίπ στη θέση του Πολυκάρπου.

14' Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού ο Πολυκάρπου, ετοιμάζεται ο Μουαντίπ.

3' Σουτ του Νατέλ, κόντραρε.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Φραντζής, Ζντραφκόφσκι (46΄ Παπαφώτης), Ζόκε, Μιλοσάβλιεβιτς, Σινγκ (63΄ Μακρής), Νατέλ (82΄ Φορεστιέρι), Μασέκο (79΄ Παρούτης), Σαβό.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Φαν Μιούλεμ, Τελάντερ, Ενρίκες, Κάνο (72΄ Ρινγκ), Πολυκάρπου (15΄ Μουαντίπ), Έντουαρντς (83΄ Ζορζίνιο), Γεωργίου, Ασενούν (72΄ Χαβέλκα), Ποντικός (83΄ Καλλής).

ΣΚΟΡΕΡ: 85΄ Φορεστιέρι / 23΄ Ποντικός, 88΄ Γεωργίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45΄ Σινγκ, 68΄ Μιλοσάβλιεβιτς, 69΄ Ζόκε / 31΄ Μουαντίπ, 67΄ Γεωργίου, 71΄ Έντουαρντς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας