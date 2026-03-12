Οι μεταδόσεις σήμερα (12/3)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 12/3
ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ HD
22:00 Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
Cytavision 2
19:30 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων
Cytavision 3
19:45 Παναθηναϊκός - Μπέτις
22:00 Τσέλιε - ΑΕΚ Αθηνών
Cytavision 4
19:45 Μπολόνια - Ρόμα
22:00 Νότιγχαμ - Μίντιλαντ
Cytavision 5
20:00 Τένις: ATP 1000 - Indian Wells
Cytavision 6
19:45 Λιλ - Άστον Βίλα
22:00 Θέλτα - Λιόν
Cytavision 7
19:45 Στουτγκάρδη - Πόρτο
22:00 Φιορεντίνα - Ρακόφ
Novasports Prime
22:00 Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις
Novasports 2
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια
Novasports 3
21:00 Ντουμπάι - Μπασκόνια
Novasports 4
20:00 Mπάσκετ: Μονακό - Ολυμπιακός
Novasports 5
22:00 Mπάσκετ: Παρίς - Βιλερμπάν
Novasports 6
20:00 Tένις: WTA 1000 - Indian Wells
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Μπάγερν - Εφές