Παναθηναϊκός: Sold out το φινάλε της κανονικής διάρκειας!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Sold Out θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδoυ για τον Παναθηναϊκό.
Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Έφες είναι σε ένα μήνα και 3 μέρες, όμως οι φίλοι των Πρασίνων εξαφάνισαν ήδη τα εισιτήρια της αναμέτρησης!
Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τα εισιτήρια για το ματς με την Έφες εξαντλήθηκαν, με τους φιλάθλους να ετοιμάζονται να δημιουργήσουν θερμή ατμόσφαιρα στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Το φινάλε της κανονικής διάρκειας της EuroLeague είναι από τώρα δεδομένο πως θα διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο.
Η 17η Απριλίου είναι περισσότερο από ένα μήνα μακριά, αλλά κάνατε βέβαιο πως το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν θα είναι θρυλικό.
Η υποστήριξή σας είναι απλά ασύγκριτη.
gazzetta.gr