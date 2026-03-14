Παναθηναϊκός: Sold out το φινάλε της κανονικής διάρκειας!

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Έφες είναι σε ένα μήνα και 3 μέρες, όμως οι φίλοι των Πρασίνων εξαφάνισαν ήδη τα εισιτήρια της αναμέτρησης!

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τα εισιτήρια για το ματς με την Έφες εξαντλήθηκαν, με τους φιλάθλους να ετοιμάζονται να δημιουργήσουν θερμή ατμόσφαιρα στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας της EuroLeague είναι από τώρα δεδομένο πως θα διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Η 17η Απριλίου είναι περισσότερο από ένα μήνα μακριά, αλλά κάνατε βέβαιο πως το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν θα είναι θρυλικό.

Η υποστήριξή σας είναι απλά ασύγκριτη.

