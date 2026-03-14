Το ποδόσφαιρο έχει την... τιμητική του - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (14/03)

Από νωρίς στον καναπέ με μεταδόσεις για όλα τα γούστα.

Omega

08:45 Formula 1 - Προκριματικά

Cytavision 1

18:00 Ακρίτας - Πάφος FC

Cytavision 2

17:00 ΑΕΛ - Ομόνοια Αρ.

Cytavision 3

17:00 Σάντερλαντ - Μπράιτον

19:30 Άρσεναλ - Έβερτον

Cytavision 4

16:00 Ίντερ - Αταλάντα

19:00 Νάπολι - Λέτσε

21:45 Ουντινέζε - Γιουβέντους

Cytavision 5

22:30 Τένις: ATP 1000 – Indian Wells

Cytavision 6

17:00 Μπέρνλι - Μπόρνμουθ

00:00 Mπάσκετ: Σέλτικς - Ουίζαρντς

Cytavision 7

17:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός

20:00 Λάρισα - Αστέρας Τρ.

22:30 Αρούκα - Μπενφίκα

Cytavision 8

17:15 Ατλέτικο - Χετάφε

22:00 Ρεάλ - Έλτσε

Cablenet Sports 1

17:00 Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα

22:00 Άγιαξ - Σπάρτα Ρότερνταμ

Cablenet Sports 2

15:00 Ρεμς - Ροντέζ

18:00 Λοριάν - Λανς

20:00 Ανζέ - Νις

22:05 Μονακό - Μπρεστ

Cablenet Sports 3

21:00 Μπάσκετ: Τενερίφη - Βαλένθια

Novasports Prime

19:30 Πανσερραϊκός - Άρης

Novasports 2

16:30 Ντόρτμουντ - Άουγκσμπουργκ

Novasports 3

16:30 Λεβερκούζεν - Μπάγερν

16:30 Αμβούργο - Κολωνία

Novasports 4

16:30 Άιντραχτ - Χάιντενχαϊμ

21:30 Χέρτα - Μπόχουμ

Novasports 5

16:30 Χόφενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ

 

Με έξτρα κίνητρο που θα δώσει άλλη ώθηση στον Απόλλωνα

LIVE: ΑΕΛ - Ομόνοια Αραδίππου 0-1

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Πάφου κόντρα στον Ακρίτα

Ράτκλιφ για το μέλλον του Κάρικ: «Εξαιρετική η δουλειά του, αλλά ακόμα...»

Χάμιλτον: «Πλησιάσαμε τη Mercedes, στον αγώνα θα παλέψουμε»

Η ομάδα που αγοράζει Αμπάγκνα και το κέρδος του ΑΠΟΕΛ

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου

Παναθηναϊκός: Sold out το φινάλε της κανονικής διάρκειας!

Ψάχνει ήδη τον αντι-Τούντορ η Τότεναμ

Από τους 33 τους… περισσότερους

Η αποθέωση του Ράκιτιτς στον Μόντριτς: «Έχει φυσική κατάσταση μικρού παιδιού - Μπορεί να παίξει ακόμη 2 με 3 σεζόν»

BINTEO: Απίθανο blooper στο NBA - Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα την μπάλα κι εκείνη επιτέθηκε στο λάθος καλάθι

Έτοιμος να πουλήσει Αμπάγκνα ο ΑΠΟΕΛ (ανακοίνωση)

Σχεδιάζει πρόωρη ανανέωση του Ράις η Άρσεναλ

Προβάδισμα της Γιουβέντους για την απόκτηση του Άλισον!

