Το ποδόσφαιρο έχει την... τιμητική του - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (14/03)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Από νωρίς στον καναπέ με μεταδόσεις για όλα τα γούστα.
Omega
08:45 Formula 1 - Προκριματικά
Cytavision 1
18:00 Ακρίτας - Πάφος FC
Cytavision 2
17:00 ΑΕΛ - Ομόνοια Αρ.
Cytavision 3
17:00 Σάντερλαντ - Μπράιτον
19:30 Άρσεναλ - Έβερτον
Cytavision 4
16:00 Ίντερ - Αταλάντα
19:00 Νάπολι - Λέτσε
21:45 Ουντινέζε - Γιουβέντους
Cytavision 5
22:30 Τένις: ATP 1000 – Indian Wells
Cytavision 6
17:00 Μπέρνλι - Μπόρνμουθ
00:00 Mπάσκετ: Σέλτικς - Ουίζαρντς
Cytavision 7
17:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός
20:00 Λάρισα - Αστέρας Τρ.
22:30 Αρούκα - Μπενφίκα
Cytavision 8
17:15 Ατλέτικο - Χετάφε
22:00 Ρεάλ - Έλτσε
Cablenet Sports 1
17:00 Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα
22:00 Άγιαξ - Σπάρτα Ρότερνταμ
Cablenet Sports 2
15:00 Ρεμς - Ροντέζ
18:00 Λοριάν - Λανς
20:00 Ανζέ - Νις
22:05 Μονακό - Μπρεστ
Cablenet Sports 3
21:00 Μπάσκετ: Τενερίφη - Βαλένθια
Novasports Prime
19:30 Πανσερραϊκός - Άρης
Novasports 2
16:30 Ντόρτμουντ - Άουγκσμπουργκ
Novasports 3
16:30 Λεβερκούζεν - Μπάγερν
16:30 Αμβούργο - Κολωνία
Novasports 4
16:30 Άιντραχτ - Χάιντενχαϊμ
21:30 Χέρτα - Μπόχουμ
Novasports 5
16:30 Χόφενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ