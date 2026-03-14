Η αποθέωση του Ράκιτιτς στον Μόντριτς: «Έχει φυσική κατάσταση μικρού παιδιού - Μπορεί να παίξει ακόμη 2 με 3 σεζόν»

Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να τρέχει και να σκίζεται στους αγωνιστικούς χώρους παρά το γεγονός ότι διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, αναγκάζοντας όλους τους φίλους της Μίλαν να πίνουν νερό στο όνομα του.

Αυτό ακριβώς αναγνωρίζει και ο Ιβάν Ράκιτιτς, με τον Κροάτη να μην κρύβει τον θαυμασμό του για τον επί χρόνια συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, τονίζοντας μάλιστα ότι ο Μόντριτς μπορεί να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για ακόμη 2-3 χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Ράκιτιτς:

«Ο Λούκα είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Έχει ένα απίστευτο πάθος και από άποψη φυσικής κατάστασης μοιάζει ακόμα με νεαρό παιδί. Όπως τον βλέπω εγώ, ο Μόντριτς μπορεί να συνεχίσει να παίζει για τουλάχιστον άλλα δύο με τρία χρόνια.

Στη φετινή Serie A η Ίντερ έχει αποκτήσει διαφορά επτά πόντων και προφανώς είναι το φαβορί αλλά το κυριακάτικο ντέρμπι που προηγήθηκε έδειξε πως η Μίλαν μονό τυχαία δεν είναι εκεί που βρίσκεται και θα εξαντλήσει τις πιθανότητές της για τον τίτλο.

Απομένουν ακόμη αρκετά παιχνίδια και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ. Γνωρίζοντας τον Μόντριτς, είμαι σίγουρος πως δεν τα έχει παρατήσει και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχει μεγάλη δίψα για τρόπαια.

Είναι σπουδαίος και το είχα αντιληφθεί από την εποχή που τον έβρισκα μπροστά μου ως αντίπαλο. Όταν τον γνώρισα από κοντά, κατάλαβα πως είχαμε αρκετά κοινά σημεία. Για παράδειγμα, και οι δύο είμαστε πολύ απαιτητικοί.

Το σίγουρο είναι πως θα στηρίζω την εθνική Ιταλίας και τον Ρίνγκιο για να βρεθούν στα τελικά του Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολο, καθώς τα playoffs κρύβουν παγίδες με τα νοκ-άουτ ματς».

Άνετη κι ωραία η Ρεάλ Μαδρίτης πριν το ταξίδι για την πρόκριση στο Μάντσεστερ

«Στοπ» της Γουέστ Χαμ στη Μάντσεστερ Σίτι

Ένα ήταν αρκετό για τη Γιουβέντους

Ελ Καμπί: «Πάντα η καρδιά μου είναι στον Ολυμπιακό, θα είμαι εδώ για πολλά γκολ ακόμα»

To έκανε με... άλλη και θέλει να το ξανακάνει ο Καμορανέζι

Μίλησε στο φινάλε και κλείδωσε τη νίκη η Άρσεναλ

Μόνο αν τριτώσει το... καλό ο ΑΠΟΕΛ, θα μπορεί να ελπίζει

Τρίτωσε το καλό για τη Νάπολι

Επιστρέφει στη δράση μετά από επτά μήνες ο Γκάβι

Μουζακίτης για την κίνηση του Ταρέμι: «Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έσπασε το ρόδι»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Έμαθε αντίπαλο στα play out η Ομόνοια Αραδίππου, ευρωπαϊκό… βήμα για την Πάφο FC

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε τη νίκη η Πάφος FC επί του Ακρίτα

Νικολάου: «Πιστεύω στην ομάδα, αν δεν πίστευα δεν θα ήμουν εδώ»

ΒΙΝΤΕΟ: Δεν ξανάγινε - Οι παίκτες της Τσέλσι περικύκλωσαν τον διαιτητή πριν τη σέντρα!

Θελάδες: «Βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε»

